“الفيفا” تُعزّي في وفاة منصوري

فوزي منصوري (من اليمين) في مباراة الجزائر وإسبانيا، خلال مونديال المكسيك 1986.

قدّمت “الفيفا”، الجمعة، تعازيها إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في وفاة اللاعب الدولي السابق فوزي منصوري.

وجاء في الرسالة التي بعث بها رئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو إلى نظيره الجزائري شرف الدين عمارة: “باسم المجتمع الكروي العالمي، أودّ أن أعبّر عن تعاطفنا العميق مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وكذلك عائلة فوزي وأصدقائه وأحبّائه. كل تفكيرنا مُتوجّه إليكم جميعا. نأمل أن يساهم بعض من هذه الذكريات وكلماتنا المؤازرة، في إحلال قليل من السكينة والرّاحة على أنفسكم في هذه المرحلة العصيبة”.

.. وبلماضي أيضا

قدّم الناخب الوطني جمال بلماضي تعازيه الحارّة والصّادقة، لِأسرة فوزي منصوري، بعد وفاة هذا اللاعب الدولي الجزائري الفذّ.

ودعا بلماضي الله (جلّ جلاله) أن يرحم فوزي منصوري، ويغفر له، ويُسكنه فسيح الجنان. ويُلهم أهله جميل الصّبر والسّلوان.

ولم يغفل بلماضي بقية زملاء منصوري من الجيل الذهبي لـ “محاربي الصّحراء”، سائلا المولى )سبحانه وتعالى) أن يرزقهم موفور الصحّة والعافية.

وفاة اللاعب الدولي السابق “فوزي منصوري”

توفي الدولي الجزائري السابق فوزي منصوري، بعد معاناة مع المرض، حسب ما أكده نادي مونبولييه الفرنسي الذي لعب الفقيد في صفوفه سنوات الثمانينات.

وشارك منصوري مع المنتخب الوطني الجزائري في دورتي كأس العالم 1982 و1986 (صف الواقفين، الثالث من اليمين)، في منصب لاعب أساسي ومركز مدافع. كما حمل ألوان مونبولييه الفرنسي بين 1981 و1985، قبل أن يضع حدّا لمشواره الكروي.

وقدّم الاتحاد الجزائري لِكرة القدم، وأيضا إدارة النادي الفرنسي، ممثلّة في الرئيس لوران نيكولين، وجميع طاقم الفريق، تعازيها إلى عائلة الفقيد.