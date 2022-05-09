“الفيفا” تُعيد المقابلات التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع!

قرّرت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي لِكرة القدم، الإثنين، إعادة تنظيم مباراة منتخب البرازيل وضيفه الأرجنتيني، التي تندرج ضمن إطار تصفيات كأس العالم 2022.

وكانت البرازيل قد استضافت الأرجنتين في الـ 5 من سبتمبر الماضي، بِرسم الجولة الـ 6 من تصفيات المونديال، عن منطقة أمريكا الجنوبية. لكن بعد 5 دقائق من انطلاقها، اقتحم مُمثّلون عن السلطات الصحية البرازيلية أرضية الميدان، وطلبوا من حكم الساحة الفنزويلي إخراج لاعبَين أرجنتينيَين، بِحجّة إصابتهما بِفيروس “كورونا”. فرفض مسؤولو المنتخب الزّائر هذا القرار، وتوقّفت المباراة، قبل أن يلجأ الحكم إلى إيقافها.

وقالت “الفيفا” في بيان لها إن مباراة البرازيل والأرجنتين سيُعاد تنظيمها، دون أن تُحدّد تاريخ إقامتها. كما سلّطت غرامة مالية قيمتها 300 ألف فرانك سويسري على اتحاد الكرة البرازيلي، و100 ألف على اتحاد اللّعبة الأرجنتيني (العملة نفسها – تقريبا – بِالأورو/ “الفيفا” تتعامل بِعملة سويسرا، لِأن مقرّها يقع في هذا البلد).

يُذكر أن التصفيات انتهت في الـ 29 من مارس الماضي، بِتأهّل البرازيل والأرجنتين، بعد تصدّر “الأوريفيردي” جدول الترتيب، وتموقع “الألبيسيليستي” ثانيا، فضلا عن منتخبَي الأوروغواي والإكواتور. بينما تلعب البيرو الخامسة في لائحة الترتيب، مباراة السدّ مع مُمثّل منطقة آسيا، في جوان المقبل.

وستكتسي مباراة البرازيل والأرجنتين طابعا “شكليا”، ولكن “الفيفا” تُبرّر الأمر بِاحترام المنافسة التي تُشرف عليها. مع الإشارة إلى أن لجنة الاستئناف تضمّ مسؤولا أرجنتينيا بِرتبة “عضو”.

وهكذا هي “الفيفا” وفية لِتقاليدها، لا تُصدر سوى القرارات التي تُطبخ في “الدهاليز”. حتى أن القاعة التي تضمّ مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (اللجنة التنفيذية وفقا للتسمية السابقة) بِمدينة زوريخ السويسرية، خُصّص لها حيّز مكاني تحت الأرض يحبس الأنفاس، ويُشبه مقرّات التعذيب، بِشهادة إطار سابق في “الفيفا”، كان يعمل في هذه الهيئة زمن الرئيس جوزيف بلاتر.