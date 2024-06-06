“الفيفا” تُمدّد صيام بن رحمة عن التهديف!

دوّنت “الفيفا” الهدف الجزائري في مرمى غينيا كوناكري، بِاسم لاعب آخر غير المهاجم سعيد بن رحمة.

وكان بن رحمة صاحب مبادرة هزّ الشباك الغينية، لكن كرته ارتطمت بِالعارضة قبل أن تلمس المدافع الغيني ياسر بالدي، وتتجاوز خطّ المرمى (الفيديو).

وسجّل الاتحاد الدولي لكرة القدم هذا الهدف بِاسم اللاعب الغيني بالدي (رقم “5”)، ضدّ مرماه (المنشور المُدرج أدناه).

وهكذا يتأجّل عثور المهاجم بن رحمة على مفتاح الأهداف مع المنتخب الوطني، بعد أن شارك في 27 مباراة دولية منذ عام 2015، واكتفى بِإمضاء الأهداف مرّة وحيدة، وذلك أمام جيبوتي في نوفمبر 2021، بِرسم تصفيات المونديال القطري.

وكان سعيد بن رحمة في مباراة سابقة زمن الناخب الوطني جمال بلماضي (ضد جزر الرأس الأخضر عام 2023)، قد تلاسن بِحدّة مع زميله المهاجم إسلام سليماني، لمّا أصرّ كلّ منهما على تنفيذ ركلة جزاء لِمصلحة “محاربي الصحراء”، قبل أن يفتكّ اللاعب الأخير قرار التنفيذ (الفيديو).