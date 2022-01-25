“الفيفا” تُنصف مدربا جزائريا وتُعاقب فريقا روانديا

عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم إدارة نادي موكورا من رواندا، بِسبب عدم تسديد المستحقات المالية للمدرب الجزائري المغترب الجيلالي بهلول.

ودرّب التقني الجيلالي بهلول (40 سنة) فريق موكورا ما بين سبتمبر 2020 وجوان 2021، قبل أن تُنهي إدارة النادي الرواندي مهامه دون أن يستفيد من مستحقاته المالية. وهو ما أجبره على رفع شكوى إلى “الفيفا”.

وطالبت الهيئة الكروية لِمدينة زوريخ السويسرية إدارة نادي موكورا الرواندي، بِتسديد المستحقات المالية للتقني الجيلالي بهلول، كاملة غير منقوصة. كما ذكرته أحدث تقارير صحافة هذا البلد.

ومنعت “الفيفا” إدارة النادي الرواندي من انتداب أيّ مدرب أو لاعب جديد، حتى تُسدّد “الدَّين” المُشار إليه.

وفي حال استمرار مسؤولي نادي موكورا في “تعنّتهم”، واستنادا إلى المصادر ذاتها، أمرت “الفيفا” اتحاد الكرة الرواندي بِإنزال الفريق إلى القسم الثاني.

وأبصر الجيلالي بهلول النور بِولاية غليزان عام 1982، قبل أن يُهاجر إلى فرنسا ويستقرّ هناك.

ويحمل الجيلالي بهلول شهادة تدريب منحها له الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وسبق له العمل في الجهاز الفني لِأندية تنتمي إلى السنيغال وكوت ديفوار ورواندا والسعودية والبحرين وسلطنة عمان.

ومنذ الصيف الماضي، يُشرف التقني الجيلالي بهلول على تدريب فريق أنغورداني، من بطولة القسم الأوّل لِأندورا، وهو بلد صغير يقع ما بين الجنوب الغربي لِفرنسا وشرق إسبانيا. بِعقدٍ تنقضي مدّته في الصيف المقبل.