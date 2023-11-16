-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

“الفيفا” تُوضّح بِخصوص هدف شعيبي

علي بهلولي
  • 2030
  • 0
“الفيفا” تُوضّح بِخصوص هدف شعيبي

دوّن الاتحاد الدولي لِكرة القدم مساء الخميس، اسم مُسجّل الهدف الأوّل في مباراة المنتخب الوطني الجزائري والضّيف الصّومالي.

وجاء الهدف في الدقيقة الثانية بعد انطلاق المباراة، مُشتركا بين متوسّط الميدان الجزائري فارس شعيبي والمدافع الصّومالي أحمد عبدي.

ورسّمت “الفيفا” هذا الهدف بِاسم قائد منتخب الصّومال عبدي، بِالخطأ ضدّ مرماه، كما تُبيّنه ورقة المقابلة التي دوّنتها في موقعها الإلكتروني (إضغط هنا).

وخاض فارس شعيبي 8 مقابلات دولية، بِاحتساب مواجهة الصّومال. وسجّل هدفا في مرمى السنيغال، خلال لقاء ودّي لُعب شهر سبتمبر الماضي.

مقالات ذات صلة
خبر سارّ لـ “بن ناصر”

خبر سارّ لـ “بن ناصر”

دورة شمال إفريقيا لأقل من20 سنة.. هزيمة جديدة للمنتخب الجزائري

دورة شمال إفريقيا لأقل من20 سنة.. هزيمة جديدة للمنتخب الجزائري

“مُحاربو الصّحراء” يزورون متحف الجيش

“مُحاربو الصّحراء” يزورون متحف الجيش

المنتخب الوطني من أجل الفوز وتحقيق انطلاقة قوية في رحلة المونديال

المنتخب الوطني من أجل الفوز وتحقيق انطلاقة قوية في رحلة المونديال

سليماني يُعادل رقم دروغبا وإيتو وداغانو

سليماني يُعادل رقم دروغبا وإيتو وداغانو

بونجاح يتمنى عودة بلايلي إلى صفوف “الخضر”

بونجاح يتمنى عودة بلايلي إلى صفوف “الخضر”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد