“الفيفا” تُوضّح بِخصوص هدف شعيبي

دوّن الاتحاد الدولي لِكرة القدم مساء الخميس، اسم مُسجّل الهدف الأوّل في مباراة المنتخب الوطني الجزائري والضّيف الصّومالي.

وجاء الهدف في الدقيقة الثانية بعد انطلاق المباراة، مُشتركا بين متوسّط الميدان الجزائري فارس شعيبي والمدافع الصّومالي أحمد عبدي.

ورسّمت “الفيفا” هذا الهدف بِاسم قائد منتخب الصّومال عبدي، بِالخطأ ضدّ مرماه، كما تُبيّنه ورقة المقابلة التي دوّنتها في موقعها الإلكتروني (إضغط هنا).

وخاض فارس شعيبي 8 مقابلات دولية، بِاحتساب مواجهة الصّومال. وسجّل هدفا في مرمى السنيغال، خلال لقاء ودّي لُعب شهر سبتمبر الماضي.