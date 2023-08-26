“الفيفا” تُوقف رئيس اتحاد الكرة الإسباني لِتورّطه في فضيحة أخلاقية

أعلنت لجنة الانضباط بِالاتحاد الدولي لكرة القدم، السبت، عن إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني للعبة لويس روبياليس مؤقّتا لِمدّة 90 يوما.

وأتى هذا القرار على خلفية تورّط الإسباني لويس روبياليس في فضيحة أخلاقية، كانت “ضحيتها” لاعبة منتخب بلاده جيني هيرموسو، أثناء الاحتفال بِإحراز كأس العالم لِهذه الفئة، بِمدينة سيدني الأسترالية الأحد الماضي.

وتمسّك روبياليس، الجمعة، بِمنصبه رغم توقّعات بِاستقالته. بينما لوّح الاتحاد الإسباني لِكرة القدم بِاتخاذ إجراءات قانونية للدّفاع عن رئيسه، بعدما قالت هيرموسو إن سلوك روبياليس لم يكن عن تراضٍ.

وقالت “الفيفا” في بيان لها: “قرّر رئيس لجنة الانضباط بِالفيفا.. إيقاف السيد روبياليس مؤقّتا عن ممارسة كل الأنشطة ذات الصّلة بِكرة القدم، على المستويَين الوطني والدولي”.

كما أمرت اللجنة روبياليس ومسؤولي الاتحاد الإسباني وموظّفيه، بِالامتناع عن التواصل أو محاولة التواصل مع اللاعبة هيرموسو أو مَن حولها.

وكانت لاعبات منتخب إسبانيا الفائزات بِكأس العالم وزميلات أُخريات، قد أعلنّ أنهن لن يُشاركن في مقابلات دولية طالما استمرّ روبياليس في منصبه رئيسا للاتحاد.

وأضافت “الفيفا” أنها أخطرت روبياليس والاتحادَين الإسباني والأوروبي لِكرة القدم (اليويفا) بِالقرار لِتنفيذه.

وقالت اللجنة إنها لن تُقدّم مزيدا من التفاصيل بشأن الإجراءات التأديبية التي تتّخذها، لِحين التوصّل لِقرار نهائي.