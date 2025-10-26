“الفيفا ذبحتني والمافيا السويسرية حرمتني من حلمي”..!

بلاتيني يواصل حربه ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم

أعاد ميشيل بلاتيني إشعال حربه الكلامية مع الفيفا، مدعيًا أنه تعرض لـ”مذبحة” على يد الهيئة الحاكمة لكرة القدم و”مافيا سويسرية” تآمرت لعرقلة طريقه إلى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي كلمة ألقاها في مهرجان العدالة الجنائية الإيطالي، تحدث الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن محنته القانونية التي استمرت عشر سنوات وتبرئته في نهاية المطاف، متهمًا الفيفا بتدمير سمعته.

برأت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية بلاتيني من جميع التهم الموجهة إليه في أوت الماضي، منهية بذلك مسلسلاً قانونياً بدأ في عام 2015 عندما حققت السلطات في دفعة تلقاها من رئيس الفيفا آنذاك بلاتر. وكان قد تم حظره من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة أربع سنوات، وهي عقوبة أنهت فعلياً طموحاته في خلافة بلاتر كرئيس للفيفا.

قال بلاتيني بصراحة: “لقد ذبحني الفيفا، وذبحني الصحفيون”، مستذكرًا السنوات التي قضاها في الدفاع عن نفسه أمام المحاكم السويسرية بتهمة الاحتيال والفساد. “لم يكن الأمر سهلاً. أصعب شيء هو أن لا أحد يصدقك. إن جعل الجميع يفهمون أنك بريء أمر صعب للغاية”.

على الرغم من تبرئته، يصر بلاتيني على أن الضرر قد وقع قبل ذلك بوقت طويل. وكشف: “كان الجميع يريدني عندما قرر بلاتر عدم الترشح مرة أخرى. تلقيت 150 رسالة من رؤساء الاتحادات، ظنوا أنهم سيجعلونني أفقد كل شيء، خاصة سمعتي. قبل ذلك، كان كل شيء على ما يرام، ثم بدأت الخلافات”.

لم يتردد بلاتيني في التحدث عما وصفه بـ “المافيا السويسرية” التي تسيطر على الهياكل القانونية والتأديبية لكرة القدم العالمية. “العدالة الرياضية فضيحة”، وقال: “تدفع الفيفا مليون يورو سنويًا لمحكمة التحكيم الرياضية. إنها مافيا سويسرية حيث المحكمة الرياضية هي الذراع المسلح لمسؤولي الفيفا لاتخاذ القرارات”.

ووفقًا لبلاتيني، فإن لجان الأخلاقيات والاستئناف في سويسرا تخضع لسيطرة الفيفا فعليًا، مما يخلق نظامًا يضر بالإنصاف والاستقلالية. وقال: “هذا يعني أنها مافيا سويسرية إذا كان كل شيء في أيدي نفس المديرين التنفيذيين. حتى إن المدعين العامين السويسريين طلبوا العمل لدى الفيفا بعد تقاعدهم. كل شيء يتم بينهم”.

كما جادل اللاعب الدولي الفرنسي السابق بأن التداخل بين الهيئات الرياضية والمؤسسات القانونية في سويسرا سمح للفساد بالاستمرار دون منازع. “هذه الأمور يجب أن تتغير. كرة القدم لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو الاتحاد الدولي لكرة القدم. إنها تنتمي للجميع”.

وتعكس تعليقاته سنوات من الانتقادات من داخل دوائر إدارة كرة القدم بشأن افتقار الفيفا إلى الشفافية وتأثيرها على الشؤون القضائية. وأصبحت قضية بلاتيني، التي استمرت قرابة عقد من الزمن، رمزاً عالمياً للخط الفاصل الغامض بين العدالة الرياضية والسلطة السياسية داخل عالم كرة القدم.

في أحد أكثر اعترافاته إثارة للدهشة، قارن بلاتيني تجربته بتجربة ألفريد دريفوس، الضابط العسكري الفرنسي الذي أدين زوراً بتهمة الخيانة في عام 1894. “هل أنا دريفوس الرياضة؟ حسناً، نعم. في الواقع، هذا صحيح”.

لا يزال بلاتيني مقتنعاً بأن الدائرة المقربة من الفيفا أرادت إبعاده لمنعه من إصلاح المنظمة، متذكراً كيف اقتربت منه الشرطة في عام 2015 خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لاستجوابه.

وقال: “لم تكن الفيفا تريدني لأنها اعتقدت أنني سأغير كل شيء، لأن الأمور على ما يرام في الفيفا. كانوا يخشون أن أغير كل شيء، الأمر غريباً. الفيفا قتلتني، قالوا إنني فاسد، وإن هناك انتخابات وعليهم الإسراع. لم يريدوني رئيساً. كان الأمر واضحاً منذ البداية”.

على الرغم من تبرئته إلى جانب بلاتر، يقول بلاتيني إنه لا يزال يشعر بخيبة أمل شديدة من الطريقة التي تم التعامل بها مع قضيته. وقال: “لقد أخذت العدالة مجراها. لا أشعر بالضغينة، بل إنني رفضت حتى التعويض المالي. أشعر بالارتياح، وإن كنت أشعر ببعض المرارة”.