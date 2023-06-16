الفيفا: صناعة الجزائر لِهدف بلومي ضد ألمانيا درس كروي

قالت “الفيفا” إن الهدف الثاني الذي سجّله المنتخب الوطني الجزائري في مرمى ألمانيا الفيدرالية، درس كروي.

ويتعلّق الأمر هنا بِهدف صانع الألعاب الجزائري الأخضر بلومي في مرمى الحارس الألماني هارالد شوماخر، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة كأس العالم 1982 بِإسبانيا.

واحتضن ملعب “إل مونينون” بِمدينة خيخون الإسبانية أطوار هذه المباراة، التي انتهت لِمصلحة الجزائر بِنتيجة (2-1).

وأعادت “الفيفا”، الجمعة، التذكير بِالهدف الخرافي للمنتخب الوطني الجزائري ضد ألمانيا الغربية، بِمناسبة مرور 41 سنة بِالتمام والكمال على هذه المباراة.

وفي تغريدة لها عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”، نشرت هيئة الرئيس جياني أنفونتينو شريط فيديو يُظهر صور هدف بلومي في شباك شوماخر، ووصفت اللّقطة بِأكملها بـ “درس كروي”.

وجاء الهدف الجزائري دقيقة فقط بعد معادلة ألمانيا للنتيجة، وأيضا بِأسلوب فيه كثير من الإبداع، انطلاقا من منتصف الملعب، أمام عملاق جيرماني قدم إلى المونديال في ثوب بطل أوروبا (الفيديو: إضغط هنا).