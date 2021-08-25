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رياضة

“الفيفا” ضدّ حرمان أجانب البريمرليغ من خوض تصفيات المونديال

علي بهلولي
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“الفيفا” ضدّ حرمان أجانب البريمرليغ من خوض تصفيات المونديال

دعا رئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو، الأربعاء، الحكومة البريطانية ومسؤولي أندية إنجلترا إلى السماح للاعبيهم الدوليين الأجانب بِالالتحاق بِمنتخباتهم الوطنية.

وكانت أندية “البريمرليغ” قد اجتمعت الإثنين الماضي، وخرجت بِاتّفاق يقضي بِمنع اللاعبين الدوليين الأجانب من خوض مقابلات تصفيات كأس العالم في النصف الأوّل من سبتمبر المقبل. وذلك بِسبب الإجراءات الصّحّية الصّارمة المُتّخذة في بريطانيا، حيث يُجبر اللاعبون الأجانب بعد عودتهم على حجر صحّي لِمدّة عشرة أيّام، تفاديا لِتفاقم الإصابات بِفيروس “كورونا”.

وتضرّرت عدّة منتخبات من إفريقيا وأمريكا الجنوبية من هذا القرار، كونها تملك لاعبين أساسيين ينشطون في “البريمرليغ”.

وقال جياني أنفونتينو في بيان نشرته “الفيفا” إنه راسل كلّا من بوريس جونسون الوزير الأوّل البريطاني، ومسؤولي أندية إنجلترا، للعدول عن قرار منع اللاعبين الأجانب من خوض مقابلات تصفيات المونديال.

وأضاف أن تظاهرة كأس العالم حلم لِكل لاعب محترف، ولذلك من غير المعقول حرمانه من خوض هذه المنافسة العريقة والكبيرة.

واختتم رئيس “الفيفا” مُناشدا الحكومة البريطانية ومسؤولي أندية “البريمرليغ” ورؤساء اتحادات الكرة التابعة للاعبين الأجانب، بِالتنسيق بينهم، واحترام الإجراءات الصّحّية. وطيّ هذا الملف في أقرب وقت مُمكن.

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