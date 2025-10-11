“الفيفا” قد يؤجل كأس العالم في السعودية إلى جانفي 2035 بسبب رمضان..

ستجرى في نوفمبر- ديسمبر 2034

كشف موقع “ذا أثليتيك” أن كأس العالم 2034، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية، قد تُؤجل على الأرجح من نوفمبر-ديسمبر 2034 إلى جانفي 2035، والسبب هو صيام رمضان الذي يكون في تلك الفترة.

وتُقام مباريات كأس العالم عادةً في الصيف، ولكن تم تأجيلها إلى الشتاء بسبب الأحوال الجوية في الخليج، كما حدث مع كأس العالم 2022 في قطر.

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو نيته تغيير مواعيد المباريات: “إذا أردنا اللعب بطريقة تناسب الجميع، فعلينا اللعب في مارس أو أكتوبر – لأنه في ديسمبر، لا يمكن اللعب في جزء من العالم، وفي جويلية لا يمكن اللعب في جزء آخر.

وأضاف: “نناقش هذا الأمر مع الجميع باستمرار، وهو ليس مرتبطًا بكأس عالم واحدة فقط، بل هو رؤية عامة، حتى في بعض الدول الأوروبية، يكون الطقس حارًا جدًا في جويلية، لذا ربما علينا التفكير في أفضل الشهور للعب كرة القدم. ربما هناك طرق لتحسين مواعيد مباريات كرة القدم. علينا أن نتحلى بالانفتاح”.