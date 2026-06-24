“الفيفا لا تجني دولاراً واحداً إضافياً”

إنفانتينو يحسم الجدل بسبب فترات شرب الماء:

تُثير فترة التوقف لشرب الماء التي اعتُمدت خلال بطولة كأس العالم 2026، جدلاً كبيراً طاول الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ورئيسه جياني إنفانتينو، بسبب الرفض الكبير لها، وخصوصاً أنها تتكرر أكثر من مرة واحدة خلال المباراة، وهو ما دفع البعض إلى رفضها بالكامل واعتبارها مؤثراً سلبياً بلعبة كرة القدم.

وتحدّث إنفانتينو عن هذا التعديل الجديد الذي ما زال الأكثر جدلية في كأس العالم 2026، وحسم موقفه بشأن فترة شرب الماء خلال المباريات، قائلاً في تصريحات نشرتها قناة “الكأس” القطرية، أمس الأربعاء: “هذا القرار مبني بالكامل على مبدأ العدالة الرياضية والجدارة الرياضية، وأود تأكيد هذا لأنني أسمع أيضاً من يقول إنه يتعلق بالمال أو ما شابه، وهذا غير صحيح”.

وتابع إنفانتينو رسالته قائلاً: “نحن في “فيفا” لا نجني دولاراً واحداً إضافياً من الإيرادات بفضل فترات الراحة هذه لشرب الماء، لأن جميع عقودنا وُقّعت قبل وقت طويل من قرار تطبيق هذه الفترات، قد يُحقق المذيعون أرباحاً إضافية، لا أعرف، هذا أمر رائع بالنسبة إليهم، أما نحن، فلا نجني أي إيرادات إضافية. وأودُّ أن أضيف شيئاً آخر، حضرت نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام في بودابست، وكانت الحرارة نحو 20 درجة مئوية، ولم تكن الأجواء حارة، كانت هناك فترات راحة لشرب الماء أيضاً خلال النهائي، ولم أسمع أي شكوى”.

وأضاف إنفانتينو في حديثه عن فترة التوقف لشرب الماء في كأس العالم 2026: “وعليه في نهاية المطاف، حتى لو كان لهذا القرار تأثير بنتيجة المباراة، فقد يستطيع المدرب إعادة تقييم بعض المواقف وتصحيح بعض الأخطاء. يحصل اللاعبون على قسط من الراحة، ثم يعودون بكامل طاقتهم. حسناً، هل هذا سيئ بالضرورة؟ ربما كان الأمر جيداً. نحن نرى حدة المباريات، لم نشهد من قبل 90 دقيقة في بطولة كهذه تُلعب بهذه الحدة، حتى الثانية الأخيرة يُهاجم اللاعبون، وهكذا. ولكن ربما بسبب هذه الاستراحة القصيرة، وبعدها يعودون إلى أرض الملعب ويظهرون قدراتهم وما يمكنهم فعله”.