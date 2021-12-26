“الفيفا” محتفيا بسعيود.. صنع الفارق في كأس العرب

سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الضوء على 6 لاعبين صنعوا الفارق في بطولة كأس العرب، يتقدمهم الجزائري أمير سعيود.

وجاء في تقرير للإتحاد الدولي لكرة القدم أن الجماهير الجزائرية لن تنسى هدف أمير سعيود في المباراة النهائية أمام تونس، رغم أن اللاعب لم يشارك مع المنتخب الجزائري سوى 135 دقيقة فقط خلال البطولة.

وأضاف التقرير: “أظهر سعيود علو كعبه في اللحظات الحاسمة التي كان يحتاجه فيها منتخب بلاده بتسجيله هدفا حاسما من خارج منطقة الجزاء، سيبقى خالدا”.

وإلى جانب سعيود ضمت قائمة المتألقين في كأس العرب كل من التونسي حنبعل المجبري والمغربي محمد الناهيري والمصري أحمد رفعت والأردني يزن النعيمات والسوري أوليفر كاسكاو.