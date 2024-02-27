“الفيفا” هي مَن تُغطّي نفقات دورة الجزائر

لن يدفع اتحاد الكرة الجزائري سنتيما واحدا، بِخصوص مشاركة مُنافسي “الخضر” في الدورة الدولية الودّية بِأرض الوطن.

وتُشرف “الفاف” على تنظيم هذه الدورة في أواخر مارس المقبل، بِمُشاركة المنتخب الوطني الجزائري وفرق جنوب إفريقيا بوليفيا وأندورا.

وسيتكفّل الاتحاد الدولي لِكرة القدم بِتغطية نفقات النّقل الجوي والإقامة، للمنتخبات الثلاثة التي ستحضر إلى الجزائر.

وتعمل هيئة الرّئيس جياني أنفونتينو حاليا، على ترتيب إجراءات إبرام عقود البثّ التلفزيوني، وأيضا جذب شركات ترعى هذه المنافسة المُستحدثة.

ويُخطّط الاتحاد الدولي لِكرة القدم لِإدامة وتطوير هذه الدورة المُستحدثة، وإدراجها ضمن أجندته الخاصة بِالمنافسات.