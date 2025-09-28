“الفيفا” يؤكد على استضافة قطر للمرحلة النهائية من كأس القارات للأندية

تتكون المرحلة النهائية من ثلاث مباريات

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على استضافة دولة قطر المباريات الثلاث الأخيرة (المباراة 3 إلى المباراة 5) من كأس القارات للأندية 2025 “الفيفا”، هذه البطولة السنوية التي تشارك فيها نخبة الأندية والتي تمنح أبطال كلّ واحد من الاتحادات القارية الستة الفرصة للمنافسة على الساحة العالمية.تتكون المرحلة النهائية من ثلاث مباريات وستقام في قطر في ديسمبر، لتختتم البطولة.

وتقام المباراة 3، المُلقّبة بديربي الأمريكيّتين يوم الأربعاء 10 ديسمبر وستجمع فريق كروس أزول المكسيكي بطل كأس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم 2025 بالفائز المُنتظَر لكأس ليبرتادورس 2025 الذي ستُحدَّد هويّته في 29 نوفمبر 2025.

علماً أنّ الفائز بالديربي سيواجه الفريق المصري بيراميدز في المباراة 4 للفوز بكأس التحدي “الفيفا” يوم السبت 13 ديسمبر2025.

وحسم فريق بيراميدز، الفائز بدوري أبطال إفريقيا، مكانه في المباراة 4 بعد تغلّبه على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي (الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا) وعلى فريق الأهلي (الفائز بدوري أبطال آسيا) في طريقه لرفع كأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ “الفيفا” في جدّة يوم 23 سبتمبر.

هذا، وتُسدل الستارة على البطولة بعد المباراة 5، نهائي كأس القارات للأندية، يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، التي تجمع بين الفائز بكأس التحدي “الفيفا” وباريس سان جيرمان، الفائز بدوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، ضمن معركة لتحديد الفائز بكأس القارات للأندية.

تلقي هذه الفترة المثيرة الضوء على دور قطر المتواصل كدولة مستضيفة بينما تستعد البلاد لاستضافة كأس العالم تحت 17 سنة “الفيفا” وكأس العرب “الفيفا” في نوفمبر وديسمبر، باستخدام المَرافق والاستادات والبنية التحتية التي بنتها من أجل كأس العالم “الفيفا” قطر 2022.

ويُذكر أنّ نسخة العام الماضي من كأس القارات “الفيفا” شهدت تحديثاً لشكل البطولة، التي تُوّج ريال مدريد بطلاً لها بعد فوزه على باتشوكا أمام 70 ألف متفرّج في ملعب “لوسيل” الأسطوري في ديسمبر 2024.

تجدر الإشارة إلى أن المباراتين 3 و4 ستقامان في ملعب “أحمد بن علي”، بينما سيتم الإعلان عن الملعب الذي سيستضيف المباراة 5 في وقت لاحق.