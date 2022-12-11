“الفيفا” يتفاعل مع دموع كريستيانو ويمنحه وداعا خاصا

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ، مقطع فيديو شكر فيه اللاعب كريستيانو رونالدو بعد الإقصاء مع البرتغال، في ربع نهائي مونديال قطر أمام المغرب.

ويظهر الفيديو، الذي يزيد عن 30 ثانية، مجموعة من اللحظات المختلفة في مسيرة النجم البرتغالي، والذي لن يشارك بالتأكيد من جديد في بطولة كأس العالم مرة أخرى.

وأثناء استعراض اللقطات المختلفة، تسمع أصوات العديد من المعلقين وهم يصفونه بأنه “عبقري مطلق” و”أفضل هداف أوروبي في تاريخ كرة القدم العالمية”، ويختتمون برسالة “شكراً لك كريستيانو رونالدو”.

وانتشر فيديو للنجم البرتغالي، بعد الإقصاء، وهو يحاول كبح دموعه، خلال توجهه من أرضية الملعب إلى غرف تغيير الملابس.

ولعب “الدون”، كبديل أمام المغرب، حيث دخل في المرحلة الثانية، بعدما قرّر المدرب للمرة الثانية تواليا عدم إقحامه مع التشكيلة الأساسية.