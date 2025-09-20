“الفيفا” يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026

يعتبر دليلا قويا على الاهتمام بالبطولة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن تلقيه 4.5 مليون طلبلشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في مرحلة ما قبل البيع لحاملي بطاقات الائتمان من رعاتهم.وأوضح الاتحاد أن الطلبات جاءت من 216 دولة ومنطقة خلال فترة التقديم التي استمرت 10 أيام، تتصدرها الدول الثلاث المضيفة.

وكانت الدول الأخرى الأكثر تقديما لطلبات التذاكر: ألمانيا، وإنجلترا، والبرازيل، والأرجنتين، وكولومبيا، وإسبانيا، وإيطاليا. ووصف جيانيإنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم هذا الطلب بأنه دليل قوي على الاهتمام بالبطولة، التي سيشارك فيها 48 منتخبا، واصفا إياها بالحدث الأكبر والأكثر شمولا وإثارة على الإطلاق.

وذكر البيان، أنه سيتم إبلاغ الراغبين في شراء تذاكر مباريات دور المجموعات بدءا من 60دولارا أمريكيا اعتبارا من 29 سبتمبر الجاري، مع منحهم مهلة زمنيةلشرائها، بداية من الأول من أكتوبر.. مشيرا إلى أن هذه المهلة لا تضمن طرح التذاكر للبيع، أما التذاكر الأخرى فسيتم تحديد مراحل أخرى لطرحها، قبل وبعد قرعة دورالمجموعات المقرر إجراؤها في 5 ديسمبر المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وحتى الآن، تأهل 15 منتخبا بقيادة الأرجنتين حاملة اللقب، إلى جانب الدول الثلاث المستضيفة التي تشارك تلقائيا.