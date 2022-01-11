الفيفا” يثبت العقوبة المسلطة على حارس منافس “الخضر”

ثبتت لجنة الانضباط في الإتحاد الدولي لكرة القدم، العقوبة المؤقتة لحارس مرمى منتخب كوت ديفوار سليفان جبوهو.

وأكدت الصفحة الرسمية للإتحاد الإيفواري لكرة القدم، على “فايسبوك”، أن “الفيفا” رسمت العقوبة المؤقتة على حارس منتخب الفيلة.

وأضاف الإتحاد الإيفواري لكرة القدم: “لجنة الانضباط بالفيفا منحت مهلة 20 يوما إضافية، للإتحاد الإيفواري، من أجل تقديم وثائق ومعلومات تكميلية”.

وعوقب الحارس الأول لمنتخب كوت ديفوار، سيلفان جبوهو من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب تناوله مواد محظورة، وتم منعه من اللعب، وهو ما دفع الإتحاد الإيفواري لكرة القدم إلى الاعتراض على القرار.

وبعد تثبيت العقوبة المؤقتة، على الحارس فلن يكون بإمكانه المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

ويعد منتخب كوت ديفوار، منافس المنتخب الجزائري في الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة، التي تضم كذلك سيراليون وغينيا الاستوائية.