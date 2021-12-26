“الفيفا” يجبر محرز وبعض زملائه على تضييع بداية تربص “الخضر”

أصدر الإتحاد الدولي لكرة القدم، بيانا طالب فيه الإتحاد الإفريقي للعبة والمنتخبات الإفريقية، بترك لاعبيها تحت تصرف أنديتهم إلى غاية الثالث من جانفي المقبل.

وسيحرم قرار “الفيفا” الذي جاء على مقاس الأندية الأوروبية، عددا من لاعبي المنتخب الوطني من الالتحاق ببداية التربص الذي ينطلق الاثنين في قطر.

ويتواجد قائد “الخضر” رياض محرز على رأس قائمة لاعبي “الخضر”، الذين سيضيعون الودية الأولى المبرمجة أمام غامبيا في الفاتح من جانفي.

وبالإضافة إلى محرز سيغيب بن رحمة، وعددا من محترفينا في البطولة الفرنسية، وحتى بعض الناشطين في بطولات الخليج، لارتباطهم مع أنديته في الفترة ما بين 27 ديسمبر و3 جانفي.

وبهذه الخطوة تكون “الفيفا” قد وضعت نفسها في موقف غير مفهوم، بما أن قوانينها تسمح بمغادرة اللاعبين إلى منتخباتهم في تاريخ “الفيفا” المقبل وهو 27 ديسمبر.

ويرى المتتبعون أن أعلى هيئة كروية في العالم وبحرمانها عددا كبيرا من اللاعبين الأفارقة من الالتحاق ببداية تربصات منتخباتهم، تكون قد أكدت أنها لا تولي أي أهمية لكأس أمم إفريقيا، والمنتخبات الإفريقية، على عكس تعاملها مع المنتخبات الأوروبية، عندما يتعلق الأمر بكأس أمم أوروبا.