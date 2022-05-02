الفيفا يحسم مصير مباراة السد بين مصر والسنغال

حسمت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قرارها بشأن “إعادة مباراة مصر والسنغال” في تصفيات كأس العالم قطر 2022، والتي انتهت بخسارة الفراعنة، بحسب صحيفة الأهرام القاهرية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم تقدم بشكوى إلى الفيفا للمطالبة بإعادة المباراة لما شابها من “تجاوزات عدة مثل إلقاء مقذوفات عدائية على اللاعبين، واستخدام أشعة الليزر بشكل مكثف خلال تنفيذ ركلات الترجيح”، فضلا عن عبارات “عنصرية” وجهت للاعبي المنتخب المصري وعلى رأسهم نجم ليفربول محمد صلاح.

لكن الاتحاد الدولي تجاهل طلب إعادة المباراة الذي داعب خيال المصريين لأسابيع عدة، وقرر الفيفا فرض غرامة مالية قدرها 175 ألف فرانك سويسري (180 ألف دولار) على الاتحاد السنغالي، وإقامة مباراة بدون حضور الجماهير بسبب الفشل في تنفيذ قواعد السلامة

كما فرض الاتحاد الدولي غرامة قدرها ستة آلاف فرانك سويسري (6 آلاف دولار) على مصر بسبب “سوء سلوك الفريق”.

واستغلت السنغال، بطلة أفريقيا، عامل الأرض خلال مباراة 29 مارس، وعادلت تأخرها ذهابا بهدف أمام مصر، ليخوض الفريقان ركلات الترجيح التي انتهت لصالحهم 3-1.

وبهذه الخسارة، تأهلت السنغال لمونديال قطر المقرر في نوفمبر المقبل، وقد أوقعتها القرعة التي أجريت بالفعل، في المجموعة الأولى إلى جانب قطر، البلد المضيف، وإكوادور وهولندا.