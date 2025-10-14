“الفيفا” يدرس فكرة رفع قوائم المنتخبات إلى 30 لاعبا في كأس العالم 2026

سيرفع الضغط والحرج عن الناخب الوطني ويمنحه حلولا إضافية

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” فكرة رفع قوائم المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك من 26 لاعبا إلى 30 لاعبا، حسب ما كشفته تقارير إعلامية متخصصة.

واعتمد الفيفا خلال وقت سابق عددا من القرارات الاستثنائية اعتبارا من نسخة 2026، على رأسها إقامة البطولة في 3 دول مختلفة ورفع عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 للمرة الأولى في تاريخ المونديال، وفي ذات السياق، تتجه الهيئة الكروية الأعلى في العالم لاتخاذ قرار تاريخي جديد، في النسخة المقرر إقامتها بين شهري جوان وجويلية من العام المقبل في أمريكا الشمالية.

وقال تقرير لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، نقله موقع “وين وين” إن البطولة قد تشهد رفع عدد قوائم المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 26 إلى 30 لاعبا، في خطوة جديدة تهدف لمحاربة الإجهاد البدني للاعبين الناجم عن ضغط المباريات.

وأقيمت منافسات النسخة الأخيرة في نوفمبر وديسمبر في قطر، ووقتها سمح لكل منتخب باستدعاء 26 لاعبا بدلا من 23 كما جرت العادة في النسخ السابقة، وظهر هذا النظام مجددا في يورو 2024 بألمانيا.

وأشار التقرير إلى الأسباب الكامنة وراء هذه الخطوة، ومنها زيادة عدد لقاءات البطولة إلى 104 مباريات، بجانب المسافات الطويلة التي ستقطعها أغلب المنتخبات المشاركة سواء من بلدانها إلى أمريكا الشمالية أو حتى بين المدن المستضيفة نفسها.

كما أن رفع عدد اللاعبين يمنح المدربين إمكانية تدوير التشكيلة ومنح اللاعبين فترات راحة أطول، خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار درجات الحرارة المرتفعة في أمريكا الشمالية وهو ما ظهر جليا خلال نهائيات مونديال الأندية 2025.

وأوضح المصدر أن النقاشات التي أجراها الفيفا خلال الأشهر الأخيرة مع نقابات اللاعبين حول هذا الأمر، ربما لعبت دورا كبيرا وراء هذا القرار في محاولة للحفاظ على سلامة نجوم كرة القدم خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن اجتماعا قد عقد خلال وقت سابق في نيويورك في جويلية الماضي على هامش مونديال الأندية، نوقشت فيه عدة مسائل من بينها منح اللاعبين 21 يوما كراحة سلبية وفرض فترة راحة لا تقل عن 72 ساعة بين المباريات.

وفي حال تم ترسيم هذا القرار، سيكون في فائدة المنتخب الوطني، حيث سيرفع الضغط عن الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، خلال عملية ضبط التشكيلة التي ستشارك في كأس العالم، ويمنحه بالتالي أربعة بطاقات جديدة تكون بمثابة حلولا إضافية له خلال البطولة.