الفيفا يدعو روسيا وأوكرانيا إلى وقف إطلاق النار خلال مونديال قطر

دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، جياني إنفانتينو، روسيا وأوكرانيا إلى وقف إطلاق النار لمدة شهر خلال فترة إقامة مونديال قطر.

وطالب رئيس “الفيفا” في كلمة ألقاها خلال قمة مجموعة العشرين في بالي، بوقف مؤقت لإطلاق النار لمدة شهر في أوكرانيا، وهي مدة تنظيم مونديال قطر 2022.

وقال أن الرياضة يمكن لها أن توحد الناس، وأن المونديال يمكن أن يكون بمثابة “حافز إيجابي” للعمل من أجل التوصل إلى حل للأزمة.

وأضاف رئيس “الفيفا” في مأدبة غداء لزعماء مجموعة العشرين: “أناشدكم جميعا التفكير في وقف إطلاق نار مؤقت لمدة شهر واحد طوال فترة كأس العالم”.

وتابع إنفانتينو : “لسنا ساذجين للاعتقاد بأن كرة القدم يمكن أن تحل مشاكل العالم، لكنها حدث عالمي حيث من المتوقع أن يشاهدها ما يقدر بخمسة مليارات شخص عبر شاشات التلفاز”.