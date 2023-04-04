الفيفا يسحب تنظيم كأس العالم تحت 17 سنة من بيرو رسميا

المنافسة يشارك فيها الحكم الدولي أكرم زرهوني

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، سحب تنظيم بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما من بيرو بشكل رسمي، بسبب فشلها في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باستكمال البنية التحتية اللازمة لاستضافة البطولة.

ويشارك في هذه المنافسة الحكم الجزائري زرهوني عباس أكرم الذي عوّض رسميا الحكم المساعد السابق اتشعلي عبد الحق الذي فضل إنهاء مشواره التحكيمي والانضمام إلى لجنة التحكيم التي يترأسها الدولي السابق جمال حيمودي، وينضم أبن مدينة بلعباس إلى طاقم الدولي الجزائري مصطفى غربال، ومساعده مقران قوراري.

وبحسب البيان الرسمي للفيفا، “سحب فيفا من بيرو حق استضافة كأس العالم تحت 17 سنة، وتأسّف عن هذا القرار الذي اتّخذه بعد مناقشات مكثفة مع الاتحاد البيروفي لكرة القدم”.

وأضاف، “ولا يزال من المقرر إقامة البطولة في الفترة الممتدة بين 10 نوفمبر و2 ديسمبر الأول 2023، في انتظار أن يُعيّن مكتب مجلس الفيفا مضيفاً جديداً للبطولة”.

وأوضح البيان أن هذا القرار بعد فشل الدولة المضيفة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باستكمال البنية التحتية اللازمة لاستضافة البطولة، مضيفا “ورغم علاقة العمل الإيجابية جداً بين فيفا والاتحاد البيروفي لكرة القدم، فقد تبيّن أنه لا يوجد وقت كاف لتأمين الاستثمار المطلوب وإنهاء العمل اللازم بالتنسيق مع حكومة بيرو قبل موعد انطلاق البطولة”. وأوضح البيان “وإذ يود فيفا أن يُعرب عن شكره لاتحاد بيرو لكرة القدم على كل الجهود التي بذلها، فإنه يعد بأنه سيبقى منفتحًا على تنظيم مسابقة في بيرو في المستقبل”.