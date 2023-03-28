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رياضة

الفيفا يشيد بتأهل “المحاربين” إلى “كان” كوت ديفوار

عمر سلامي
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الفيفا يشيد بتأهل “المحاربين” إلى “كان” كوت ديفوار
ح.م
لاعبو المنتخب الجزائري

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم ، فيفا، بالمنتخب الجزائري، بعد التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا-2023 بكوت ديفوار.

وكتب الاتحاد الدولي في منشور له على صفحته الرسمية: “الجزائر تؤمن تأهلها رسميا إلى كأس أفريقيا 2023 .. هل يعود محاربو الصحراء لإحياء أمجاد 2019”.

وحسم أشبال بلماضي تأهلهم إلى “كان” كوت ديفوار، بعد الفوز ذهابا وإيابا على منتخب النيجر، وتسجيلهم أربعة انتصارات، في أربع مباريات.

ويحتل “الخضر” صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، وبرصيد 12 نقطة.

وسيواجه المنتخب الوطني مضيفه الأوغندي في 10 أو 11 جوان المقبل، لحساب الجولة الخامسة، في الوقت الذي يحل فيه منتخب النيجر ضيفا على نظيره التنزاني.

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