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رياضة

“الفيفا” يعاقب فريقين من كينيا وفيتنام بتهمة التلاعب بالنتائج

ع. ع
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“الفيفا” يعاقب فريقين من كينيا وفيتنام بتهمة التلاعب بالنتائج

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، «إنه عاقب ناديين من الدرجة الثانية في كينيا وفيتنام بالهبوط إلى الدرجة الثالثة، بسبب التلاعب بنتائج مباريات».

وأدانت لجنة الانضباط التابعة لـ”الفيفا” نادي موهوروني يوث الكيني بارتكاب «أنشطة تتعلق بالتلاعب بمباريات ومسابقات لكرة القدم»، وقرّرت إقصاءه من دوري الدرجة الثانية. وقال “الفيفا”: «أمرت لجنة الانضباط التابعة لـ”الفيفا” بهبوط فريق موهوروني يوث الأول إلى دوري (الدرجة الثالثة) الكيني لكرة القدم قبل انطلاق الموسم المقبل».

وأدين نادي فو تو الفيتنامي بالتلاعب بنتائج المباريات أيضاً، وأُقصي فريقه الأول من دوري الدرجة الثانية وهبط إلى الدرجة الثالثة. وقال “الفيفا”، إنه جرى إخطار الناديين بحقّهما في الاستئناف ضد القرار.

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