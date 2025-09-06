“الفيفا” يعلن عن لجنة لمواجهة العنصرية في كرة القدم

بقيادة جورج وياه.. ديدييه دروغبا وآخرون

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، عن لجنة مكونة من 16 لاعبًا بقيادة جورج وياه لمواجهة العنصرية في الرياضة، وتضم أيضًا ديدييه دروغبا والبطلة الأولمبية البرازيلية فورميجا. وتضم المجموعة المتنوعة لاعبين ولاعبات من 14 دولة وستقدم المشورة بشأن إستراتيجيات مكافحة العنصرية، وتشارك في البرامج التعليمية، وتساهم في الإصلاحات التي تشهدها اللعبة.

وقال جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا في بيان: “هؤلاء الأعضاء الستة عشر سيدعمون التعليم على جميع مستويات اللعبة ويروجون لأفكار جديدة من أجل التغيير الدائم”. وبحسب إنفانتينو، فإنهم سوف يواصلون الضغط من أجل إحداث تحول في ثقافة كرة القدم، والتأكد من أن تدابير مكافحة العنصرية ليست محض كلام، وإنما تُنفذ داخل الملعب وخارجه.

وتابع: “لنكن واضحين في هذا الشأن: العنصرية والتمييز ليسا مجرد خطأ، بل هما جريمتان. يجب معاقبة (المسؤولين عن) جميع حوادث العنصرية، سواء في الملاعب أو عبر الإنترنت، معاقبة كاملة، سواء في عالم كرة القدم أم في المجتمع ككل”.

وعندما تعرض أنطوان سيمينيو، لاعب بورنموث، لإساءة عنصرية في اليوم الافتتاحي لموسم الدوري الإنكليزي الممتاز في ليفربول الشهر الماضي، قال إنفانتينو إن لجنة صوت اللاعبين ستتواصل مع الدولي الغاني.وقال وياه، اللاعب الإفريقي الوحيد الفائز بالكرة الذهبية والرئيس السابق لليبيريا: “كرة القدم تجلب الوحدة والتنمية. كما أنها تعزز الإنسانية”. وشدد وياه على أنه سيبذل قصارى جهده كما فعل في الماضي للترويج لهذه الرياضة.

والعام الماضي، منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اللاعبين الذين يتعرضون للعنصرية حق طلب إيقاف المباراة، في قرار يعد الأقوى في سلسلة الإجراءات التي يتخذها لمواجهة تفشي العنصرية في الملاعب.

وأعلن “فيفا” في بيان حينها، أنه سيبدأ تطبيق إشارة عالمية موحدة لمناهضة العنصرية في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة “كولومبيا 2024”.

وجاء في البيان: “بعد أن شهد مؤتمر فيفا بدورته رقم 74 التي عُقدت في العاصمة التايلندية بانكوك بتاريخ 17 ماي 2024 مصادقة بالإجماع على تبني وضعية الذراعين المشبوكتين على شكل X باعتبارها إشارة على حدوث إساءة عنصرية، ستصبح هذه الإشارة جزءًا من بروتوكولات كرة القدم عند تطبيقها في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة فيفا كولومبيا 2024”.

تشكيلة لجنة صوت اللاعبين:

وفي ما يلي تشكيلة لجنة صوت اللاعبين: جورج وياه (ليبيريا)، إيمانويل أديبايور (توغو)، ميرسي أكيدي (نيجيريا)، إيفان كوردوبا (كولومبيا)، ديدييه دروغبا (ساحل العاج)، خليلو فاديجا (السنغال)، فورميجا (البرازيل)، جيسيكا أوارا (فرنسا)، مايا جاكمان (نيوزيلندا)، صن جيهاي (الصين)، بليز ماتويدي (فرنسا)، آيا مياما (اليابان)، لوتا شيلين (السويد)، بريانا سكوري (الولايات المتحدة)، ميكائيل سيلفستر (فرنسا) وخوان بابلو سورين (الأرجنتين).