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الفيفا يعلن فتح باب التطوع لمونديال قطر 2022

الشروق أونلاين
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الفيفا يعلن فتح باب التطوع لمونديال قطر 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن فتح باب المشاركة في برنامج المتطوعين لمونديال قطر 2022.

وكشفت تغريدة لقناة “بي إن سبورت” الإخبارية على صفحتها الرسمية عبر تويتر  أن باب المشاركة والتطوع مفتوح عبر الرابط التالي

http://volunteer.fifa.com

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