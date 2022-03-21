الفيفا يعلن فتح باب التطوع لمونديال قطر 2022
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن فتح باب المشاركة في برنامج المتطوعين لمونديال قطر 2022.
وكشفت تغريدة لقناة “بي إن سبورت” الإخبارية على صفحتها الرسمية عبر تويتر أن باب المشاركة والتطوع مفتوح عبر الرابط التالي
http://volunteer.fifa.com
🚨عــــاجل | الاتحاد الدولي لكرة القدم @FIFAcom يفتح باب المشاركة في برنامج المتطوعين لكأس العالم FIFA قطر 2022 عبر الرابط التالي https://t.co/qmHCOOSkoC pic.twitter.com/mkcNCqWABc
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 21, 2022