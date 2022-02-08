“الفيفا” يغرم المغرب بسبب هتافات عنصرية في مباراة الجزائر

عاقبت لجنة الانضباط بالإتحاد الدولي لكرة القدم، الجامعة المغربية للعبة، بمبلغ 20 ألف فرنك سويسري، بسبب هتافات عنصرية من جماهيره في مباراة كأس العرب أمام المنتخب الجزائري، في منافسة كأس العرب..

كما عاقبت لجنة الانضباط بالفيفا، المغرب بلعب مباراة الجولة الفاصلة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم أمام الكونغو الديمقراطية بعدد محدود من الجماهير وغلق المدرجات خلف المرمى.

وصدرت السلوكات العنصرية من جانب جماهير المنتخب المغربي، في المباراة التي جمعت منتخب “أسود الأطلس” بالمنتخب الجزائري، يوم 11 ديسمبر الماضي، لحساب ربع نهائي كأس العرب التي احتضنتها قطر، وهي المواجهة التي حسمها “الخضر” بركلات الترجيح.