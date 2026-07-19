“الفيفا” يفتح الباب أمام بطولة بـ64 منتخبًا

كأس العالم 2030 على أعتاب ثورة تاريخية

فتح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، الباب أمام احتمال إحداث أكبر تغيير في تاريخ كأس العالم، بعدما أكد استعداده لمناقشة مقترح يقضي برفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 64 منتخبًا، وهو ما قد يحول مونديال 2030 إلى النسخة الأضخم على الإطلاق.

وأوضح إنفانتينو أن فكرة التوسعة تستحق الدراسة بعد انتهاء النسخة المقبلة من البطولة، مشيرًا إلى أن نجاح قرار رفع عدد المنتخبات إلى 48 في كأس العالم 2026 شجع على التفكير في خطوات جديدة تمنح منتخبات أكثر فرصة الظهور في أكبر محفل كروي عالمي.

وجاء هذا المقترح في أعقاب مبادرة تقدم بها اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، الذي دعا إلى تنظيم نسخة استثنائية من كأس العالم 2030 بمشاركة 64 منتخبًا، احتفاءً بمرور مئة عام على انطلاق البطولة العالمية.

وتحظى نسخة 2030 باهتمام عالمي كبير، إذ تستضيفها كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما تحتضن الأوروغواي والأرجنتين والباراغواي المباريات الافتتاحية، في احتفال رمزي بذكرى أول نسخة للمونديال.

وفي حال اعتماد المشروع، سترتفع مباريات البطولة إلى 128 مواجهة، مع اعتماد نظام تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى الأدوار الإقصائية، والاستغناء عن نظام أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

ورغم أن المقترح يلقى ترحيبًا من جهات ترى فيه فرصة لتوسيع قاعدة المشاركة العالمية، فإنه يواجه اعتراضات من عدد من كبار مسؤولي كرة القدم، الذين يحذرون من تداعياته على المستوى الفني والتنظيمي.

ومن بين أبرز المعارضين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر تشيفرين، ورئيس اتحاد الكونكاكاف فيكتور مونتالياني، ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، الذين يعتبرون أن زيادة عدد المنتخبات قد تؤثر على جودة المنافسة وترفع الأعباء التنظيمية. كما انضم المدرب الألماني السابق يواخيم لوف إلى الرافضين للفكرة، محذرًا من أن تضخم عدد المباريات سيضاعف الضغط البدني على اللاعبين، وقد ينعكس سلبًا على المستوى الفني للبطولة.في المقابل، يؤكد مؤيدو المشروع أن توسيع كأس العالم سيمنح منتخبات جديدة فرصة الظهور على المسرح العالمي، كما سيعزز العائدات المالية لـ”فيفا” من حقوق البث التلفزيوني والرعاية والتسويق، ما قد يجعل مونديال 2030، إذا تمت المصادقة على المقترح، النسخة الأكبر والأكثر متابعة في تاريخ كرة القدم.