“الفيفا” يكشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم 2026

الشروق أونلاين
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بالتعاون مع شركة “أديداس” عن الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم 2026.

وتحمل الكرة الرسمية لكأس العالم 2026 اسم “Trionda”، “تريوندا”.

وجاء تصميم الكرة الرسمية بتداخل ألوان الأحمر والأخضر والأزرق في إشارة إلى الدول الثلاث المضيفة، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك.

وتُعد هذه الكرة نقلة نوعية في عالم كرة القدم، حيث تم تزويدها بتقنيات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ما يجعلها الأحدث والأكثر تطورًا في تاريخ بطولات كأس العالم.

وتتميز “تريوندا” بتصميم فني يعكس رموز الدول الثلاث المستضيفة، حيث تتضمن نجمة زرقاء تمثل الولايات المتحدة، وورقة قيقب حمراء ترمز إلى كندا، ونسرًا أخضر يرمز إلى المكسيك.

أما الألوان المستخدمة في التصميم فهي الأبيض، الأحمر، الأزرق، والأخضر، وهي مستوحاة من أعلام الدول الثلاث، وتعيد إلى الأذهان تصميم كرة “برازوكا” التي استخدمت في مونديال 2014.

وقال سام هاندي، المدير العام لقسم كرة القدم في شركة أديداس: “إنها أكثر كرة مرحة بصريًا صنعناها لكأس العالم، قطعة فنية مصممة لأكبر مسرح رياضي في العالم، تجعلك ترغب في لمسها، تأملها، وقبل كل شيء… اللعب بها”.

وشارك عدد من نجوم الكرة العالمية في الترويج للكرة الجديدة، أبرزهم ليونيل ميسي، وجود بيلينغهام، ولامين جمال.

ومن المقرر طرح الكرة في المتاجر الرسمية ابتداء من اليوم الجمعة.

وتقام بطولة كأس العالم بين 11 جوان و13 جويلية 2026، فيما تجرى قرعة النهائيات في 5 ديسمبر المقبل بمدينة شيكاغو الأمريكية، حيث ستقسم المنتخبات المتأهلة إلى 12 مجموعة في أول نسخة موسعة تضم 48 منتخبا.

