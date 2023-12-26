الفيفا يهدد باستبعاد البرازيل من المنافسات الدولية

هدّد الاتحاد الدولي لكرة القدم، الاتحاد البرازيلي للعبة باستبعاد كل من منتخباته الوطنية وأنديته من جميع المسابقات الدولية بسبب قرار محكمة بريو دي جانيرو.

وقال مصدر في الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم، إن الأخير والاتحاد الدولي “فيفا” لن يتسامحا مع أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للاتحاد البرازيلي، ولن يترددا في إيقاف البرازيل، إذا لم يتم إعادة إدنالدو رودريجيز إلى رئاسة الاتحاد.

وأُقيل رئيس الاتحاد البرازيلي رودريجيز من منصبه في السابع من الشهر الحالي، عقب قرار المحكمة الذي أبطل اتفاقا سمح بانتخابه.

وتعتبر إقالة رودريجيز ضربة إضافية للكرة البرازيلية ومنتخب “السيليساو” الذي يمر بفترة صعبة على صعيد النتائج خاصة بعد تعرضه لثلاث هزائم متتالية في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وقرر “فيفا” والاتحاد الأمريكي لكرة القدم “كونميبول” إرسال بعثة إلى ريو دي جانيرو، ستبدأ العمل في الثامن من جانفي المقبل من أجل إيجاد حل للأزمة.