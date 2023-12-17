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رياضة

“الفيفا” يهدّد بلايلي بالإيقاف بسبب أهلي جدة

الشروق الرياضي
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“الفيفا” يهدّد بلايلي بالإيقاف بسبب أهلي جدة

أمهل الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوسف بلايلي، نجم مولودية الجزائر، حتى 28 ديسمبر الجاري، لسداد ديون مستحقة عليه بقيمة 450 ألف دولار لصالح نادي أهلي جدة السعودي.

ويأتي قرار “الفيفا” بعد استنفاد بلايلي إجراءات التقاضي مع أهلي جدة ناديه السابق، الذي اشتكاه وطالب بتعويضات مالية نظير فسخ عقده مع الفريق نهاية سبتمبر 2020 من جانب واحد. وأوضح المصدر، أن “الفيفا” قد يسلط عقوبة الإيقاف على بلايلي، قد تصل إلى حرمانه من اللعب لمدة عامين، في حال تأخر في سداد الديون المستحقة عليه لنادي أهلي جدة.

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