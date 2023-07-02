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رياضة

الفيفا يوافق على اختبار قانون التسلل الجديد

عمر سلامي
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الفيفا يوافق على اختبار قانون التسلل الجديد
أرشيف
مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على البدء في اختبار قانون التسلل الجديد، قبل تطبيقه بشكل كامل في المباريات والبطولات.

وسيتم تجربته قانون التسلل الجديد ببعض الدول على غرار هولندا وإيطاليا والسويد، على أن يتم تعميمه فيما بعد، حال أثبتت التجارب نجاعة التعديل.

وينص التعديل على اعتبار المهاجم متسللا فقط في حالة تجاوز جسده بالكامل لآخر مدافع من الفريق المنافس، وليس بجزء من جسده كما كانت تنص القواعد سابقا.

وأوضحت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن هذا التعديل كان جزءا من مقترحات تقدم بها أرسين فينغر، الذي يشغل حاليا منصب رئيس لجنة التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضافت أن المستفيد الأكبر من التعديل المهاجمين السريعين، بينما سيتضرر منه المدافعون البطيئون الذين يعتمدون بشكل كبير على التمركز لمحاولة إيقاف هجمات المنافسين.

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