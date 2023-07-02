الفيفا يوافق على اختبار قانون التسلل الجديد

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على البدء في اختبار قانون التسلل الجديد، قبل تطبيقه بشكل كامل في المباريات والبطولات.

وسيتم تجربته قانون التسلل الجديد ببعض الدول على غرار هولندا وإيطاليا والسويد، على أن يتم تعميمه فيما بعد، حال أثبتت التجارب نجاعة التعديل.

وينص التعديل على اعتبار المهاجم متسللا فقط في حالة تجاوز جسده بالكامل لآخر مدافع من الفريق المنافس، وليس بجزء من جسده كما كانت تنص القواعد سابقا.

هذه الحالة في الصورة لن تحتسب وضعية تسلل بعد إعلان الفيفا الموافقة على تجربة قانون التسلل الجديد.

القانون ينص على أن اللاعب المهاجم يجب أن يكون متقدما بـالكامل وليس بجزء من جسمه فقط حتى يعتبر في وضعية تسلل.. سيتم تجربة القانون في السويد وهولندا وايطاليا خلال بعض المباريات قبل… pic.twitter.com/NH6QaultCf — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) July 1, 2023

وأوضحت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن هذا التعديل كان جزءا من مقترحات تقدم بها أرسين فينغر، الذي يشغل حاليا منصب رئيس لجنة التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضافت أن المستفيد الأكبر من التعديل المهاجمين السريعين، بينما سيتضرر منه المدافعون البطيئون الذين يعتمدون بشكل كبير على التمركز لمحاولة إيقاف هجمات المنافسين.