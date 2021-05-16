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الفيلم الروائي”هيليوبوليس” لجعفر قاسم في قاعات السينما بداية من 20 ماي 

الشروق أونلاين
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الفيلم الروائي”هيليوبوليس” لجعفر قاسم في قاعات السينما بداية من 20 ماي 

ستشهد قاعات السنيما عبر 11 ولاية عرض الفيلم الفيلم الروائي الطويل “هيليوبوليس” للمخرج جعفر قاسم، بداية من 20 ماي الجاري.

وسيحظى جمهور 11 ولاية بمشاهدة فيلم “هيليوبوليس” عبر قاعات السينما التالية التي تم تخصيصيها للحدث وهي:

 1- الجزائر العاصمة

قاعة ابن زيدون،  قاعة ابن خلدون، سينما الساحل شراقة، سينما الجزائرية، سينما الخيام وقاعة السينماتيك.

2- بجاية

قاعة الثورة، قاعة 8 ماي 1945، وخراطة.

 3- وهران

قاعة السعادة، قاعة الونشريس.

4- تلمسان

قاعة جمال الدين شندرلي.

5- عنابة

 قاعة الماجيستيك، قاعة غوز .

6- قسنطينة

قاعة احمد باي.

7- تيزي وزو

قاعة المونديال

8- سيدي بلعباس

قاعة موكسي

9- سوق اهراس

قاعة دنيا زاد

10- الاغواط

قاعة سيدي عقبة

11- باتنة

قاعة الاوراس

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