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الجزائر

القائد العام للكشافة الإسلامية يدعو لحماية الشباب من المخدرات

ي.ك
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القائد العام للكشافة الإسلامية يدعو لحماية الشباب من المخدرات
أرشيف
قائد الكشافة الجزائرية

دعا القائد العام للكشافة الإسلامية عبد الرحمان حمزاوي، السبت، بالجزائر العاصمة، إلى حماية الشباب من الحملات التي تستهدفه عن طريق المخدرات.

وأبرز القائد العام للكشافة الإسلامية أن شريحة السباب تعد “صمام الأمان لتنمية الوطن واستقراره”، حيث أضاف: “لا يكون إلا بالحفاظ على الشباب وحمايته من أعداء الوطن الذين يروجون له السموم”.

وأشار ذات المسؤول على هامش أشغال مؤتمر ولاية الجزائر، تحضيرا للمؤتمر الوطني الـ 13 للكشافة الإسلامية الجزائرية أن “المنظمة الكشفية واعية بهذه المخاطر وتعمل على غرس قيم حب الوطن من خلال مناهجها التربوية وحملاتها التحسيسية”.

وبخصوص لائحة البرلمان الأوربي حول الجزائر، اعتبر حمزاوي أنها تحمل “نوايا مغرضة لتشويه صورة الجزائر، غير أن بلادنا تبقى دوما عصية على أعدائها مهما حاولوا استفزازها ومهما بلغ حجم هذه المؤامرات”، يقول ذات المتحدث.

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