القائمة الكاملة للحركة التي أجراها رئيس الجمهورية في قطاع العدالة

الحركة المتعلقة برؤساء المجالس القضائية

يعيّن السّادة الآتية أسمائهم، رؤساء للمجالس القضائية الآتية:

مجلس قضاء الأغواط :

– كمال حاج ميهوب سيدي موسى.

مجلس قضاء بسكرة :

– العيد بوخبزة.

مجلس قضاء بشار :

– دحو قادة.

مجلس قضاء تمنراست :

– عبد الله خلفاوي.

مجلس قضاء عنابة :

– فتحي أحمد كبير.

مجلس قضاء المدية :

– لحسن سعادي.

مجلس قضاء مستغانم :

– عبد الحفيظ تبحريتي.

مجلس قضاء معسكر :

– منور عنتر.

مجلس قضاء وهران :

– عبد القادر منصور.

مجلس قضاء البيض :

– العيد بلمعزيز.

مجلس قضاء تندوف :

– عمر خفاش.

مجلس قضاء تيسمسيلت :

– الهواري بن علال.

مجلس قضاء سوق أهراس :

– مبروك مقدم.

مجلس قضاء ميلة :

– عز الدين العرفي.

مجلس قضاء النعامة :

– بن سكران فيلالي.

مجلس قضاء عين تموشنت :

– حميد شطاح.

الحركة المتعلقة بالنواب العامين لدى المجالس القضائية

يعيّن السّادة الآتية أسمائهم، نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية :

مجلس قضاء أدرار :

– عبد الوهاب سماعيل.

مجلس قضاء الأغواط :

– ابراهيم شريف.

مجلس قضاء أم البواقي :

– شاكر قارة.

مجلس قضاء بسكرة :

– محمود بولقصيبات.

مجلس قضاء بشار :

– طارق لطرش.

مجلس قضاء البليدة :

– عبد المجيد جباري.

مجلس قضاء تمنراست :

– حميد أكسوم.

مجلس قضاء تلمسان :

– نور الدين محبوبي.

مجلس قضاء سعيدة :

– محمد معطى الله.

مجلس قضاء سكيكدة :

– محمد المهدي موهوب.

مجلس قضاء عنابة :

– فريد قواسمية.

مجلس قضاء المدية :

– كمال غزالي.

مجلس قضاء ورقلة :

– فيصل بن دعاس.

مجلس قضاء إليزي :

– مبروك بومعالي.

مجلس قضاء تندوف :

– محمد بن عودة.

مجلس قضاء خنشلة :

– لنور بن مهيدي.

مجلس قضاء سوق أهراس :

– منصف بن بلقاسم.

مجلس قضاء ميلة :

– عز الدين تبيب.

مجلس قضاء عين تموشنت :

– زهير طالبي.

مجلس قضاء غرداية :

– عبد القادر بلعطرة.