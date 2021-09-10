القائمة الكاملة للحركة التي أجراها رئيس الجمهورية في قطاع العدالة
أجرى رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، الخميس، حركة في رؤساء المجالس والنواب العامين ورؤساء المحاكم الإدارية.
وجاءت الحركة كالآتي:
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الحركة المتعلقة برؤساء المجالس القضائية
يعيّن السّادة الآتية أسمائهم، رؤساء للمجالس القضائية الآتية:
مجلس قضاء الأغواط :
– كمال حاج ميهوب سيدي موسى.
مجلس قضاء بسكرة :
– العيد بوخبزة.
مجلس قضاء بشار :
– دحو قادة.
مجلس قضاء تمنراست :
– عبد الله خلفاوي.
مجلس قضاء عنابة :
– فتحي أحمد كبير.
مجلس قضاء المدية :
– لحسن سعادي.
مجلس قضاء مستغانم :
– عبد الحفيظ تبحريتي.
مجلس قضاء معسكر :
– منور عنتر.
مجلس قضاء وهران :
– عبد القادر منصور.
مجلس قضاء البيض :
– العيد بلمعزيز.
مجلس قضاء تندوف :
– عمر خفاش.
مجلس قضاء تيسمسيلت :
– الهواري بن علال.
مجلس قضاء سوق أهراس :
– مبروك مقدم.
مجلس قضاء ميلة :
– عز الدين العرفي.
مجلس قضاء النعامة :
– بن سكران فيلالي.
مجلس قضاء عين تموشنت :
– حميد شطاح.
الحركة المتعلقة بالنواب العامين لدى المجالس القضائية
يعيّن السّادة الآتية أسمائهم، نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية :
مجلس قضاء أدرار :
– عبد الوهاب سماعيل.
مجلس قضاء الأغواط :
– ابراهيم شريف.
مجلس قضاء أم البواقي :
– شاكر قارة.
مجلس قضاء بسكرة :
– محمود بولقصيبات.
مجلس قضاء بشار :
– طارق لطرش.
مجلس قضاء البليدة :
– عبد المجيد جباري.
مجلس قضاء تمنراست :
– حميد أكسوم.
مجلس قضاء تلمسان :
– نور الدين محبوبي.
مجلس قضاء سعيدة :
– محمد معطى الله.
مجلس قضاء سكيكدة :
– محمد المهدي موهوب.
مجلس قضاء عنابة :
– فريد قواسمية.
مجلس قضاء المدية :
– كمال غزالي.
مجلس قضاء ورقلة :
– فيصل بن دعاس.
مجلس قضاء إليزي :
– مبروك بومعالي.
مجلس قضاء تندوف :
– محمد بن عودة.
مجلس قضاء خنشلة :
– لنور بن مهيدي.
مجلس قضاء سوق أهراس :
– منصف بن بلقاسم.
مجلس قضاء ميلة :
– عز الدين تبيب.
مجلس قضاء عين تموشنت :
– زهير طالبي.
مجلس قضاء غرداية :
– عبد القادر بلعطرة.
الحركة المتعلقة برؤساء المحاكم الإدارية.
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تعيّن السيّدات و السّادة الآتية أسمائهم، رؤساء للمحاكم الإدارية الآتية :
المحكمة الإدارية بالشلف :
– أحلام نعيمة بن معمر.
المحكمة الإدارية ببسكرة :
– مجيد خلفوني.
المحكمة الإدارية ببشار :
– نعيمة غوار.
المحكمة الإدارية بتبسة :
– مصمودي بوسنان.
المحكمة الإدارية بالجلفة :
– رشيد شرحبيل.
المحكمة الإدارية بجيجل :
– أسماء صحبي.
المحكمة الإدارية بسطيف :
– عمار بودفة.
المحكمة الإدارية بسعيدة :
– العيد عامر.
المحكمة الإدارية بالمدية :
– حدة توام.
المحكمة الإدارية بمعسكر :
– الهوارية درغال.
المحكمة الإدارية بوهران :
– نورة علال شريف.
المحكمة الإدارية بالبيض :
– محمد خلخال.
المحكمة الإدارية ببومرداس :
– السعيد قايدي.
المحكمة الإدارية بالطارف :
– العيدي عوداش.
المحكمة الإدارية بتندوف :
– عز الدين كلوفي.
المحكمة الإدارية بخنشلة :
– يوسف يعقوبي.
المحكمة الإدارية بتيبازة :
– كهينة لحسين.
المحكمة الإدارية بعين الدفلى :
– علي بورطالة.
المحكمة الإدارية بعين تموشنت :
– ناصر فاسي.
المحكمة الإدارية بغليزان :
– حامد حفصي.
الحركة المتعلقة بمحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية.
* تعيّن السيّدات و السّادة الآتية أسمائهم، محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية الآتية :
المحكمة الإدارية بالشلف :
– ابراهيم ابراهيمي.
المحكمة الإدارية بالأغواط :
– محمد بلعربي زحماني.
المحكمة الإدارية ببجاية :
– عبد الكريم عروي.
المحكمة الإدارية ببشار :
– رضا حسيان.
المحكمة الإدارية بتمنراست :
– دحمان زناني.
المحكمة الإدارية بالجلفة :
– رضوان لشخم.
المحكمة الإدارية بقسنطينة :
– العياشي عوامرية.
المحكمة الإدارية بالمدية :
– عبد الرحمان بورنان.
المحكمة الإدارية بورقلة :
– صلاح الدين بن مشيش.
المحكمة الإدارية ببومرداس :
– كمال عمراني.
المحكمة الإدارية بالوادي :
– حسين مقدم.
المحكمة الإدارية بتيبازة :
– محمد سحنون.
المحكمة الإدارية بميلة :
– جيلالي جنادي.
المحكمة الإدارية بعين الدفلى :
– أحمد طنجاوي.
المحكمة الإدارية بعين تموشنت :
– كلثومة حابي.
المحكمة الإدارية بغليزان :
– خيرة بلملياني.