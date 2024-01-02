القائمة النهائية ترسل الأربعاء إلى الكاف ومبولحي يحدث هلعا

رئيس الفاف سيلتحق بالخضر قبل لقاء بورندي

أجرى المنتخب الوطني مساء الإثنين، أول حصة تدريبية له بِالعاصمة الطوغولية “لومي”، تحسبا للمباراة التحضيرية الودية التي ستجمعه بمنتخب الطوغو للمحليين يوم 5 جانفي الجاري، في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023 المؤجلة إلى 2024 بكوت ديفوار من 13 جانفي – 11 فيفري 2024، حسب ما أفاد به موقع الاتحادية الجزائرية.

وأوضح بيان الفاف ان المنتخب الوطني أجرى أول حصة تدريبية له تحت إشراف الناخب الوطني جمال بلماضي بملعب “كيغي” بلومي، بمشاركة اللاعبين الـ25 الذين تضمهم التشكيلة، مع تسجيل إجراء المدافع محمد الأمين توغاي ومتوسط الميدان رامز زروقي لتمارين على انفراد تحت إشراف مدرب اللّياقة البدنية.

وأرفقت الاتحادية الجزائرية بيانها بصور للعناصر الوطنية وهي تقوم بتدريباتها فوق ارضية الملعب، مضيفة ان الناخب الوطني برمج خلال هذه الحصة التدريبية الأولى مباراة تطبيقية مصغرة للاعبيه، بمشاركة أغلبية التعداد بما فيهم حسام عوار العائد من الإصابة مؤخرا.

وكان المنتخب الوطني قد غادر الاثنين الجزائر متوجها إلى العاصمة الطوغولية، لمواصلة استعداداته قبل التنقل إلى كوت ديفوار يوم 10 جانفي، تتخلل هذه الفترة التحضيرية مباراتين وديتين يوم الجمعة 5 جانفي أمام الطوغو ويوم الثلاثاء أمام بوروندي.

ويفتتح رفقاء القائد رياض محرز نهائيات كأس إفريقيا للأمم بكوت ديفوار، يوم 15 جانفي بمواجهة أنغولا، لحساب المجموعة الرابعة، قبل أن يلاقي بوركينا فاسو في 20 جانفي ويختم الدور الأول بلقاء موريتانيا يوم 23 من نفس الشهر.

وفي نفس السياق، أكدت مصادر مقربة من بيت الخضر أن الحارس رايس مبولحي يعاني من إصابة أحدثت هلعا كبيرا وسط البعثة الجزائرية، حيث يكون قد أجرى فحوصات معمقة بالطوغو للتأكد من طبيعتها، خاصة وأن المنافسة الرسمية للخضر ستنطلق يوم 15 جانفي الجاري بمواجهة المنتخب الأنغولي.

وسترسل اليوم مساء الاتحادية الجزائرية القائمة الرسمية التي ستشارك في الكان. وينتظر جمال بلماضي طاقمه الحصة التدريبية المسائية ليوم غد للتأكد من جاهزية كل اللاعبين وعدم وجود إصابات أخرى، وهل سيعيد بلماضي النظر في القائمة النهائية خاصة وأنه أكد أنه سيشارك في هذه المنافسة بـ25 لاعبا فقط.

وسيلتحق رئيس الفاف وليد صادي بالبعثة الجزائرية في الطوغو يوم الثلاثاء القادم، حيث سيحضر المباراة الثانية أمام بورندي، ويغيب عن متابعة اللقاء الأول بسبب اجتماع مع رؤساء الأندية سيعقد يوم 7 جانفي بالموازاة مع اجراء قرعة كأس الجزائر.