“القاتل الصامت” يبيد 5 أفراد من عائلة واحدة بالنعامة

نجاة طفلة في السادسة من الفاجعة

شهدت بلدية البيوض الواقعة على بعد 60 كلم شمال النعامة عاصمة الولاية، مساء الثلاثاء، مأساة حقيقية راح ضحيتها 5 أفراد “كلهم إناث” من أسرة واحدة اختناقا بغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من سخان الحمام بمنزل هذه العائلة، والواقع بحي ليتيم حمزة بالبلدية المذكورة.

على إثر هذا الحادث الأليم الذي وقع أمسية الثلاثاء، على الساعة 19 و35 دقيقة تدخل أعوان الحماية المدنية وتم نقل المتوفيات البالغة أعمارهن 05 سنوات، 06 سنوات، 08 سنوات، و09 سنوات، والأم 33 سنة، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الإخوة شنافة، حيث تم عرضهن على تشريح الطبيب الشرعي يوم أمس، لمعرفة الأسباب الحقيقية وظروف الوفاة مع تسجيل إنقاذ ضحية تبلغ من العمر 06 سنوات تم إسعافها ونقلها من طرف ذات المصالح، واستنادا لمصادر الشروق اليومي المتطابقة، فإن

اكتشاف أمر هذه الأسرة يعود للجدة (والدة المرأة المتوفاة) بعد عودتها من مستشفى تلمسان مساء أول أمس الثلاثاء، وهي أم (جديد هدى المتوفاة عن عمر33 سنة صاحبة المسكن)، حيث أرسلت ابنها (شقيق المتوفاة) ليطمئن على أخته ما جعله يطرق الباب بقوة دون أن يرد عليه أحد ليطلب بعدها يد المساعدة من عناصر الحماية المدنية.. وبعد فتح الباب اكتشفوا وفاة الأخت وبناتها الثلاث وبنت شقيقتها اللائي كن في غرفة واحدة، في حين تم إسعاف البنت الثانية لشقيقتها والتي لا تزال تتماثل للشفاء بالمستشفى المذكور، وفور ذلك سارعت السلطات المحلية إلى زيارة المستشفى للوقوف على وضعية وملابسات الحادث. فيما أسدت نيابة الجمهورية بمحكمة المشرية تعليمات بفتح تحقيق أولي للوقوف على ظروف الوفاة، ومدى توفر معايير السلامة والأمن للأجهزة الكهرومنزلية. للإشارة فإن جيران الضحايا عبروا عن عميق تأثرهم بهذا الحادث المأساوي، وبحسب أحدهم فإنه لا أحد من الجيران تفطن للحادثة، نشير إلى أن أفراد العائلة الذين اتصلت بهم الشروق، رفضوا الحديث في تفاصيل المأساة بسبب حالتهم النفسية المنهارة، فأحد الأقارب أكد لنا أنه من هول المأساة لا أحد صدق وقوع ما حدث.

وأطلقت مصالح الحماية المدنية نداء لكافة ساكنة الولاية تعلمهم فيه بضرورة توخي الحيطة وإعادة مراقبة مخارج المدافئ والتهوية وصيانة أنابيب الغاز وقنوات خروج الغازات المحترقة لتفادي أي اختناق بالغاز أو انفجار من شأنه أن يهدد سلامة حياتهم وحياة عائلاتهم، كما يجب التأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية على غرار عدم سد فتحات التهوية في المنزل مع عدم سد فتحات التهوية تحت الأبواب أو النوافذ بمنشفات أو بأي شيء آخر، والحرص على تهوية المنزل على الأقل مرتين في اليوم لمدة 10 دقائق، مراقبة أجهزة التدفئة والتسخين، إضافة إلى الصيانة الدورية للأجهزة الخاصة بالتدفئة وتفادي وضع ونشر الملابس فوق المدافئ، فضلا عن ضرورة تفادي تعليق الزينة والديكور على أنابيب توصيل الغاز.