القاتل الصامت يواصل حصد الأرواح

تسجل 4 وفيات وإنقاذ 68 آخرين إثر تسربات الغاز خلال أسبوع

تمكنت وحدات الحماية المدنية من إنقاذ وإسعاف 68 شخص لديهم بداية اختناق جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون عبر عدة ولايات من الوطن، وتم تسجيل 04 وفيات في كل من ولاية تيارت، غليزان، ميلة و تبسة، أين تم تحويل جثث الضحايا من قبل عناصر الحماية المدنية إلى المستشفيات المحلية.

وسجلت ذات الوحدات، خلال الفترة الممتدة ما بين 02 إلى 04 فيفري 2023، 4372 تدخل في مناطق مختلفة من الوطن، كما قامت بـ 221 تدخل على إثر عدة حوادث مرور سجلت عبر عدة ولايات.

وخلفت هذه الأخيرة وفاة 10 أشخاص وإصابة 256 أخر بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة. حيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم إلى المصالح الاستشفائية.

كما تدخلت أيضا الحماية المدنية من أجل إطفاء 05 حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولاية الجزائر، قسنطينة ومسيلة. ومكن تدخل إسعافات الحماية، من السيطرة على هذه الحرائق ومنع انتشارها إلى باقي الأماكن المجاورة.