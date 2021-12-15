القاتل الصامت يودي بحياة 6 أشخاص بوهران
لقي 6 أشخاص حتفهم، الأربعاء، إختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون، بحي 400 مسكن بعين الترك في وهران، فيما يتواجد شخص آخر في حالة حرجة.
وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن ستة أشخاض لقو حتفهم، فيما يتواجد شخص آخر في حالة خطيرة، جراء تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون من المدفأة.
حوادث #الإختناقات #أحادي_أكسيد_الكربون،
تدخلت وحدات #الحماية_المدنية لولاية #وهران من أجل تحويل جثث 06 أشخاص متوفيين وواحد 01 أخر في حالة حرجة متسممين بأحادي أكسيد الكربون المتسرب من مدفأة بداخل منزل بحي 400 مسكن ببلدية عين الترك. pic.twitter.com/ULaSd62i0O
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) December 15, 2021