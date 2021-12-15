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الجزائر

القاتل الصامت يودي بحياة 6 أشخاص بوهران

س.م
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القاتل الصامت يودي بحياة 6 أشخاص بوهران
أرشيف

لقي 6 أشخاص حتفهم، الأربعاء، إختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون، بحي 400 مسكن بعين الترك في وهران، فيما يتواجد شخص آخر في حالة حرجة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن ستة أشخاض لقو حتفهم، فيما يتواجد شخص آخر في حالة خطيرة، جراء تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون من المدفأة.

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