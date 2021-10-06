القادسية الكويتي يريد المهاجم زوبير مطراني

وفاق سطيف

تلقت إدارة وفاق سطيف عرضا رسميا من نادي القادسية الكويتي، من أجل تحويل المهاجم زوبير مطراني، حسب ما علم من إدارة الوفاق.

وأوضح ذات المصدر أن “إدارة الفريق تلقت في الساعات القليلة الفارطة عرضا رسميا من إدارة نادي القادسية الكويتي من أجل تحويل المستقدم الجديد المهاجم زوبير مطراني.” وأضافت إدارة وفاق سطيف أنها رفضت العرض المقدم لها من إدارة نادي القادسية الكويتي بالنظر إلى حاجة كتيبة المدرب التونسي نبيل الكوكي إلى كل عناصرها في مختلف الجبهات التي تنتظر الوفاق السطايفي، خلال الموسم الجاري التحضير له (2021-2022) لاسيما رابطة أبطال إفريقيا التي يعول النسر الأسود على الذهاب فيها إلى أبعد حد ممكن.

وبدوره، أكد المهاجم زوبير مطراني عبر الصفحة الرسمية لنادي وفاق سطيف (فايسبوك) أنه “مركز مع الوفاق والتحديات التي تنتظر النادي وتنتظره على الصعيد الشخصي في أول موسم له بألوان وفاق سطيف، حيث يطمح للتألق وتطوير مستواه من أجل الظفر بعرض احترافي في القارة العجوز مستقبلا”. جدير بالذكر أن وفاق سطيف استقدم لحد الآن من أجل التنافس بقوة في منافسات رابطة أبطال إفريقيا والبطولة الوطنية وكأس الجمهورية، عددا معتبرا من اللاعبين من ذوي الخبرة على غرار حارسي المرمى مختار فراحي من نادي بارادو وزكريا بوحلفاية من نجم مقرة واللاعبون علي العربي محمد من جمعية وهران وهشام بلقروي من مولودية وهران وإبراهيم بودبوس من أهلي بنغازي الليبي وبلقاسم براهيمي من مولودية الجزائر وزوبير مطراني وعبد القادر بوتيش من مولودية وهران ورياض عياد من نادي بارادو.

للإشارة، فإن نادي وفاق سطيف متواجد في تربص تحضيري بتونس العاصمة منذ 26 سبتمبر المنصرم لمدة 12 يوما استعدادا لمختلف الجبهات التي سيخوضها خلال الموسم الرياضي 2021-2022، بدءا من لقاء الدور التمهيدي الثاني ذهاب الذي سيجمع رفقاء المايسترو عبد المؤمن جابو يوم 16 أكتوبر الجاري بنادي نواذيبو الموريتاني بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.