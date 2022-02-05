القادسية الكويتي يضم “إلياس يعيش” ويقدمه رسميا

لعب لاتحاد الجزائر ونصر حسين داي وشباب قسنطينة

أعلن نادي القادسية رسميا عن تعاقده مع المحترف الجزائري إلياس يعيش. وعرض النادي الكويتي فيديو بطريقة مميزة عبر حسابه في تويتر لتقديم اللاعب صاحب الـ 24 عاما.

وحسب مصادر صحفية، فإن المدرب خير الدين ماضوي، هو من كان وراء الصفقة خاصة وأنه يعرف إمكانيات اللاعب وما يستطيع تقديمه في الفترة القادمة.وبعد التعاقد مع إلياس أصبح الجناح البوسني بنجامين تاتار خارج حسابات الأصفر، بعد اكتمال عقد المحترفين.

وتضم قائمة محترفي القادسية إلياس يعيش والألباني لورنس تراشي والجامايكي روماريو والعراقي علي فايز والتونسي حسام السويسي.

ودافع إلياس يعيش عن قمصان اتحاد الجزائر ونصر حسين داي وشباب قسنطينة. ومازال القادسية يكافح من أجل تسجيل اللاعبين فواز المبيلش وسلمان البوص، لكنه لم يقدم حتى الآن سجل مشاركات اللاعبين في الدوري العماني، وفقا لطلب الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

وكانت لجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الكويتي قد علقت مشاركة اللاعبان للتأكد من أهليتهما.