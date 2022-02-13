القادسية يفاجئ مضوي بقرار الإقالة

نهاية غير متوقعة لتجربته في الكويت

فاجأ نادي القادسية الكويتي مدربه الجزائري، خير الدين مضوي، بقرار الإقالة من منصبه على رأس عارضته الفنية، رغم نتائجه الجيدة منذ توليه القيادة الفنية للنادي، ويتقاسم وصافة الترتيب العام للبطولة الكويتية مع العربي والكويت بفارق نقطة عن المتصدر نادي كاظمة.

وبدأت متاعب مضوي مع القادسية الكويتي بعد أن تعثر في مباراة الأسبوع الـ10 من البطولة الكويتية الممتازة أمام الشباب بهدف لهدف، ليهدر على نفسه فرصة الانفراد بصدارة الدوري، وهي النتيجة التي لم تشفع له لدى إدارة الفريق والجماهير التي لم تهضم ذلك التعادل، وطالبت بإقالته على الفور من تدريب الفريق.

ورغم إطلالة رئيس نادي القادسية الكويتي يوم الجمعة الماضي بتصريحات إعلامية مطمئنة بشأن مستقبل المدرب الأسبق لوفاق سطيف، حيث أكد من خلالها تجديد الثقة في شخص خير الدين مضوي ومنحه متسع من الوقت لتصحيح أخطائه وإيجاد الحلول الفنية فوق المستطيل الأخضر، من خلال تحسين نتائجه في مباريات البطولة بداية من مواجهة الديربي أمام نادي العربي.

وحسب مصادر متطابقة، فإن سحب الثقة من خير الدين مضوي ودفعه للرحيل من تدريب القادسية الكويتي، يرجع لعدم اقتناع الإدارة والجماهير لما يقدمه الفريق فنيا فوق أرضية الملعب، حيث صار أداء الفريق لا يرقى إلى المستوى، وأسلوبه الهجومي أصبح عقيما ولا يصل كثيرا إلى المرمى.

إلى ذلك، كشفت مصادر صحفية محلية عن تعيين المدرب ناصر الشطي على رأس العارضة الفنية للقادسية الكويتي، ليخلف خير الدين مضوي في مهامه في تدريب الفريق.

الجدير بالذكر، أن مضوي خاض تجارب عديدة في تدريب فرق عربية في عدة بطولات مثل الدوري المغربي والمصري والسعودي.

ل. ط