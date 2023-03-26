القارئ الآلي للوحات الترقيم يُمكن من استرجاع 700 سيارة مسروقة

كشف مدير الأمن العمومي عميد أول للشرطة نايت الحسين أحمد، عن استرجاع 700 سيارة مسروقة خلال سنة 2022، وهذا بعد استعمال القارئ الآلي للوحات الترقيم.

وخلال استضافته ببرنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أعلن نايت الحسين عن وجود قارئ آلي للوحات الترقيم مثبث بسيارات الشرطة ومرتبط بالبطاقات الرمادية.

وأوضح العميد أول أن هذا الجهاز الذي بدأ العمل به منذ 2021 يسمح برصد كل السيارات المسروقة المعلن عنها لدى مصالح الأمن الوطني، كما يسمح أيضا بكشف السيارات التي تحمل لوحات ترقيم مزورة.

وأكد المتحدث ذاته أن القارئ الآلي للوحات الترقيم معمم على مستوى مختلف ولايات الوطن حيث سمح هذا الجهاز خلال سنة 2022 باستعادة 700 سيارة مسروقة.

وفي السياق ذاته، قال ضيف الصباح أن عملية معاينة المخالفات عن طريق نظام المراقبة بالفيديو تدخل في إطار الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني من خلال عصرنة وتحديث وسائل رصد المخالفات.

من جهة أخرى، كشف نايت الحسين أن مصالح الأمن قامت في الفترة مابين 01جانفي إلى 28 فيفري 2023 بحجز مايقارب 671 قنطار من المواد الأساسية الموجهة للمضاربة .

وفي مجال محاربة المخدرات والاتجار غير الشرعي بها، أكد نايت الحسين أحمد انشاء مصلحة متخصصة يسيرها إطارات أكفاء يتمتعون بالإحترافية والمهنية.