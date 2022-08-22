القانون الأساسي للأستاذ الجامعي سيصدر قبل نهاية العام

اللجنة المكلفة بإعداد المشروع تستأنف جلساتها الشهر المقبل

أكد المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، الدكتور عبد الحفيظ ميلاط أن اللجنة الإدارية المركزية لمراجعة القانون الأساسي بلغت مراحل متقدمة في إعداد القانون الأساسي للأستاذ الجامعي، مشيرا إلى أن الإفراج عن القانون سيكون قبل السنة الجارية بعد عرضه على الوظيف العمومي ومجلس الوزراء والبرلمان بغرفتيه ورئاسة الجمهورية للمصادقة .

وأوضح الدكتور عبد الحفيظ ميلاط في تصريح صحفي على هامش افتتاح أشغال الجامعة الصيفية الأولى للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي المنعقدة بالمركز الجامعي مرسلي عبد الله بتيبازة تحت شعار “دور النخب الجامعية في تعزيز التنمية المستدامة” أن اللجنة الإدارية المركزية المشكلة من ممثلين عن الوزارة والكناس، ستستأنف جلساتها شهر سبتمبر المقبل لاستكمال أشغال مراجعة القانون الأساسي الذي بلغ أشواطا هامة ولم يتبق منه الا بعض التفاصيل المتعلقة بالنظام التعويضي .

وأشاد المنسق الوطني للكناس بعمل اللجنة الإدارية المركزية الذي كان في اطار موحد مشترك ولا يعتبر مفاوضات، لأن المشروع في النهاية سينبثق عن لجنة مشتركة، ولفت ميلاط ان إن الشق المتعلق بالنظام التعليمي والجانب البيداغوجي قد تم الفصل فيه بما يلبي مطالب الأساتذة، وأضاف ان المشروع طموح جدا لما يتضمنه من جوانب عديدة شكلت مطالب الأستاذ وستجعله يسترجع ثقته في جامعته ووزارته .

وفي السياق، أكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صاغور سعيد في مداخلته أن الوزارة وبالشراكة مع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بلغت مراحل مهمة في ملف القانون الأساسي للأستاذ الجامعي، مبرزا أهمية هذا الملف الذي فتحته الوزارة وساهم المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بمقترحاته المحترمة والجادة مما سهل من عمل اللجنة الإدارية المركزية التي تعمل وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي اعطى الضوء الأخضر لمراجعة القانون الأساسي للأستاذ، وأشار إلى التواصل والحوار المستمر مع الكناس باعتباره شريك اجتماعي لإزالة العوائق وحلحلة مشاكل الأساتذة .

وبخصوص انعقاد اول جامعة صيفية للكناس تشارك فيها 50 جامعة، ابرز الدكتور عبد الحفيظ ميلاط أهمية المحاور المختارة للنقاش والمتعلقة أساسا باقتصاد المعرفة، الأمن الغذائي، الأمن الصحي والأمن الطاقوي بمشاركة أساتذة ومختصين على أن تتوج بتوصيات منبثقة عن ورشات ترفع للجهات الرسمية للعمل بها، وقال ميلاط نريد من خلال هذه اللقاءات المتميزة الخروج من أسوار الجامعة الى محيطها والمشاركة من خلال خارطة طريق جامعية تساهم في تعزيز التنمية المستدامة.