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رياضة
كأس ما بين القارات للأندية:

القاهرة تستضيف النسخة المقبلة في شهر فيفري 2022

الشروق أونلاين
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القاهرة تستضيف النسخة المقبلة في شهر فيفري 2022

ستحتضن العاصمة المصرية، القاهرة،في شهر فيفري 2022 النسخة المقبلة لكأس ما بين القارات لكرة السلة، بمشاركة أربعة أندية تمثل أربع قارات، بحسب ما أعلنت عنه الاتحادية الدولية للعبة.

وكتبت الهيئة العالمية لكرة السلة في بيان لها: “ستجري النسخة القادمة لكأس ما بين القارات للأندية لأول مرة في بلد إفريقي، حيث ستستضيف القاهرة الدورة في شهر فيفري-2022، وستكون القارة الإفريقية ممثلة بنادي الزمالك المصري، المتوج بالنسخة الأولى للرابطة الإفريقية لكرة السلة (بال). ويمثل قارة أوروبا نادي هيريدا سان بابلو بورقوس الإسباني الحائز على لقب رابطة الأوروبية للدفاع غن لقبه، فيما سيكون نادي فلامنغو البرازيلي ممثلا لقارة أمريكا الجنوبية الفائز برابطة الأبطال أمريكية لموسم 2020-2021.

أما النادي الرابع الأخير المشارك في الدورة، فهو نادي ماجيك أورلاندو المنتمي لرابطة أمريكا الشمالية والفائز برابطة الولايات المتحدة الأمريكية. وستجرى الدورة الرباعية في دورين (نصف نهائي ونهائي).

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