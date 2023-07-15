“القبة الحرارية”.. تتخطى حاجز الـ 50 وتهدد 7 دول عربية

كشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أن ما يسمى بـ القبة الحرارية” تُهدد 7 دول عربية ومن المتوقع أن تصل الحرارة إلى 50 درجة مئوية.

وأوضحت المنظمة أن سبع دول عربية، من المتوقع أن تشهد في الأيام المقبلة، موجة حر غير مسبوقة.

وتشير الخرائط الجوية إلى أن الكتلة الحارة ستؤثر على سبع دول عربية، هي: مصر والعراق والسعودية وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين، بدءًا من نهاية الأسبوع. ومن المتوقع أن تتحول الأجواء إلى الحارة في تلك الدول.

وأضافت أن درجات الحرارة في بعض الأحيان، متوقع أن ترتفع إلى 50 درجة مئوية وهو ما يعرف بظاهرة “القبة الحرارية”.

يُشار إلى أن “القبة الحرارية” ليست مصطلحًا علميًّا قياسيًّا، ولكنها تصف بفاعلية أنظمة الضغط الجوي مرتفعة القمعية، التي تتسبب في دفع الهواء الدافئ إلى السطح، وإبقائه هناك لفترات طويلة من الزمن.

وفق ما نقلته “سبوتنيك عربي” تحتجز القبة الحرارية الهواء عالي الضغط في مكان واحد، مثل “غطاء القِدر”، وتؤدي هذه المساحات الكبيرة من الهواء الساخن إلى مزيج من درجات الحرارة الشديدة، وحرائق الغابات المدمرة، وظروف الجفاف.

ويمكن للقبة الحرارية أن تمتد على عدة ولايات وأن تستمر لأيام وحتى لأسابيع.

ويمكن أن تؤثر على الإنسان، لا سيما وأن نمط الطقس الثابت الذي يسمح بوجودها قد يؤدي إلى ضعف الرياح وزيادة معدلات الرطوبة، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة وجعلها أكثر خطورة.

ونتيجة لذلك، لا يكون جسم الإنسان قادرًا على أن يبرد بالقدر نفسه عن طريق التعرّق.

إلى ذلك، تؤدي نسبة الرطوبة المرتفعة إلى التقليل من مقدار تبريد الأجسام في الليل.

ويمكن أن يصبح الأشخاص الذين ليس لديهم تكييف هواء غير قادرين على تبريد أجسادهم، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض ارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي زيادة معدلات الوفيات.

ويُضاف إلى ما تقدم أن القبة الحرارية تسبّب حرائق الغابات المدمرة والجفاف، ما يعني إتلاف المحاصيل الزراعية.