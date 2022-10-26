القبض على أستاذة جامعية تكوي ابنها بالنار لتجبره على التسول

ألقت الشرطة المصرية القبض على أستاذة جامعية، بعدما أقدمت على تعذيب ابنها وكيه بالنار لإجباره على التسول.

وكان الطفل الذي يدعى “محمد” قد استغاث بالناس، لإنقاذه من أمه، التي تعمل معيدة بإحدى الجامعات، وعليه قام أهالي شارع العيسوي، في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بتقديم بلاغ للشرطة يفيد بقيام سيدة، تقوم بتعذيب ابنها بكيه بالنار.

وكشف الطفل، أن والدته طلبت منه التسول في الشوارع لتدبير نفقاته وقامت بكيه في جميع أنحاء جسده بعدما رفض طلبها.

وأوضح الطفل صاحب الـ 10 سنوات، أن والدته كانت تضربه بقسوة وعذبته لإجباره على ارتداء ملابس ممزقة والتسول في شوارع بعيدا عن المنطقة التي يقع بها بيتهم، ومنحها حصيلة ما يجمعه من التسول يوميا، وفقا لموقع “صدى البلد” .

وقال شهود عيان إن محمد هو الطفل الوحيد للأستاذة الجامعية، أجبرته على التسول رغم أنها ميسورة الحال، مضيفين أنها وضعت بابا حديديا على شقتها السكنية التي تقيم بها، وترفض استقبال أي شخص في منزلها، وفقا لموقع ” القاهرة 24″.

وبالفحص، تبين ورود بلاغ لنجدة الطفل ضد والدته لتعذيبه وتحريضه على التسول واستعطاف المارة، وعلى الفور تمت الاستجابة للبلاغ وتحديد هوية والدة الطفل وضبطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.