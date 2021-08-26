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الجزائر

القبض على الإرهابي “لعور فهيم” بجبل مسعادة في جيجل

الشروق أونلاين
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القبض على الإرهابي “لعور فهيم” بجبل مسعادة في جيجل

ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، القبض على الإرهابي الخطير “لعور فهيم” المدعو “نعيم”، عقب عملية بحث وتمشيط بجبل مسعادة بالميلية، في جيجل.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبناء على استغلال المعلومات وعلى إثر عملية بحث وتمشيط بجبل مسعادة بالميلية، ولاية جيجل، بالناحية العسكرية الخامسة، ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح أمس 25 أوت 2021، القبض على الإرهابي الخطير “لعور فهيم” المدعو “نعيم” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994 كممرض للمجرمين.

الإرهابي

وأضاف البيان أن العملية مكنت من استرجاع  (02) مسدسين رشاشين من نوع “كلاشنيكوف” (الأول كان بحوزة الإرهابي والثاني تم ضبطه بعد استغلاله)، و(04) مخازن ذخيرة مملوءة ونظارة (01) ميدان ومبلغ مالي يُقدر بـ (5000) أورو و(110.000) دينار جزائري وحقيبة ظهر بها أغراض متنوعة، بالإضافة إلى تدمير مخبأ (01) يحتوي على ألبسة ومواد غذائية وصفائح لتوليد الطاقة الشمسية.

الإرهابي

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