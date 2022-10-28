القبض على الابنة الروحية لبوتين في ليتوانيا

ألقت السلطات الليتوانية القبض صحفية روسية يُطلق عليها الابنة الروحية للرئيس بوتين، كانت قد فرت من روسيا بعد مداهمة بيتها.

وذكرت وسائل إعلام روسية وبريطانية، أنه تم القبض على كيسانيا سوبشاك في ليتوانيا، في الوقت الذي داهمت فيه الشرطة الروسية منزلها بروسيا.

وصلت كسينيا سوبتشاك، التي كانت تُعرف ذات يوم باسم “باريس هيلتون الروسية”، إلى ليتوانيا بجواز سفر إسرائيلي بعد فرارها من المحققين الروسيين الذين داهموا منزلها هذا الأسبوع، حسب ما أكدته خدمة أمن الدولة في البلطيق.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الروسية أن كسينيا فرت من أجل تجنب الاعتقال، وأن منزلها قد تم مداهمته كجزء من قضية جنائية ضد أحد موظفيها، وقد هربت من روسيا عبر الحدود بين بيلاروسيا-ليتوانيا بعد أن خدعت السلطات الروسية عن طريق شراء تذاكر الطائرة من موسكو إلى دبي عبر إسطنبول، وفقا لصحيفة “الغارديان” البريطانية.

وكسينيا هي ابنة رئيس بلدية القديس بطرسبرغ أناتولي سوبتشا، الذي وصفه بوتين سابقًا بأنه معلمه، وعلى الرغم من أنه ليس هناك ما يؤكد على صلتها العائلية بالرئيس الروسي، إلا أنها تعرف بابنة بوتين الروحية، حيث يتم استخدامها من قبل الكرملين للتأكيد على وجود معارضة داخل روسيا.