القبض على امرأة أمريكية اتصلت بالشرطة 11 ألف مرة في العام

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على امرأة قالت إنها اتصلت بها أكثر من 11 ألف مرة هذا العام بتهمة إجراء مكالمات هاتفية للمضايقة، وفقًا لوثائق المحكمة.

وفي مذكرة توقيفها، قالت الشرطة إن المرأة “تتصل باستمرار وتضايقها وتقلل من شأنها وتشتمها وتتجادل معها وتطالب الضباط بالقبض عليها”. قالت الشرطة إنها في وقت ما في أوائل شهر جويلية، اتصلت بمركز اتصالات الطوارئ التابع لشرطة سانت بطرسبرغ 512 مرة في غضون 24 ساعة.

في ذلك الوقت، خرجت المرأة بكفالة بعد أن تم القبض عليها سابقًا بعد أن قالت الشرطة إنها أجرت مكالمات مفرطة إلى خط الطوارئ التابع للوكالة.

وفي إفادة الاعتقال السابقة، قالت الشرطة إنها استحوذت على 10 بالمائة من حجم المكالمات إلى الخط غير الطارئ في ذلك العام حتى الآن، مستخدمة “الشتائم المتطرفة والتلميحات الجنسية والتصريحات التي تقلل من الشأن” في مكالماتها.

وقالت المتحدثة باسم شرطة سانت بطرسبرغ، يولاندا فرنانديز، إن الوكالة جربت عدة أساليب لحمل المرأة على التوقف قبل أن تقرر اعتقالها. ففي البداية، أرسلوا فريق الصحة العقلية لمحاولة مساعدة المرأة، لكن ذلك لم يوقف المكالمات، لذلك جربوا التحذيرات اللفظية ثم أرسلوا الضباط إلى منزل المرأة.

أضافت فرنانديز، إن المرأة أجرت في وقت ما أكثر من 1000 مكالمة خلال 24 ساعة – أكثر من نصف المكالمات التي تلقتها الوكالة في ذلك اليوم. في تلك الفترة أرسل لها الفريق القانوني للوكالة رسالة يطلب منها التوقف عن الاتصال.

وعليه تم حجز المرأة في السجن يوم الاثنين بتهمة التحرش بالمكالمات الهاتفية وتم الإفراج عنها بناء على تعهد خاص بها في اليوم التالي، ولم تذكر صحيفة “تامبا باي تايمز” اسم المرأة لأنها متهمة بارتكاب جنحة فقط.